Xây dựng Đảng Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận cho cán bộ cơ sở ở Nghệ An Sáng 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 (cụm 1) cho gần 200 cán bộ, chuyên viên làm công tác tuyên giáo, dân vận từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Tuyên giáo và dân vận là một trong những “trụ cột” quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời là động lực “mềm”, là “chìa khóa” kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, giữa tư tưởng chỉ đạo với hành động thực tiễn của hệ thống chính trị.

Cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận các tổ chức Đảng và cấp xã tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo tiền đề vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Cùng với đó, sau khi sắp xếp, sáp nhập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cùng với các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, chuyên trách làm công tác tuyên giáo và dân vận có một số thay đổi và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới cao hơn.

Cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Vì vậy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các kiến thức mới, trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo chất lượng hội nghị, ngoài các thông tin, kỹ năng, nghiệp được cung cấp từ lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận trực tiếp truyền đạt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ yêu cầu hội nghị cần có sự trao đổi, chia sẻ cởi mở hai chiều, nhất là các vấn đề, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác ở cơ sở.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp, đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ trực tiếp truyền đạt chuyên đề tại cuộc tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/9/2025. Sáng 24/9, các học viên đã nghe các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ: Trần Quốc Khánh và Phạm Ngọc Cảnh trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề. Chuyên đề 1 khái quát về công tác lý luận chính trị của Đảng ở địa phương; những vấn đề cần quan tâm về công tác tham mưu xây dựng nghị quyết và công tác tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đến tổ chức đảng, đảng viên. Chuyên đề 2 về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

Cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Hội nghị cũng truyền đạt các chuyên đề: Công tác tham mưu khoa giáo ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; công tác dân vận trong tình hình mới; kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, dư luận xã hội. Cùng đó, các đại biểu trao đổi những vấn đề từ thực tiễn và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên giáo và dân vận của Đảng.