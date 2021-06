Nâng cao nhận thức phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh trao đổi với cán bộ an toàn vệ sinh viên, nhân viên y tế về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Ảnh tư liệu: T.V

Công văn nêu rõ: Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp với tình hình, đặc điểm nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” phòng, chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động . Mọi quyên góp ủng hộ gửi về của Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An, theo số tài khoản: 3751.0.3008897 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An hoặc số tài khoản: 51010008856666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An hoặc trao trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.