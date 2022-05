Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tiết kiệm năng lượng đối với các hộ gia đình

Cuộc phát động nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, từ đó có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung cấp; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt nhằm giảm tổn thất. Đồng thời tham gia, chủ trì tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn sử dụng điện, hành lang lưới điện…; hướng dẫn khách hàng các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện trong quá trình sử dụng.