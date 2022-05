Nâng cao trách nhiệm của phóng viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự giao ban. Hội nghị do các đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT&TH Nghệ An chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2022.



Hội nghị đã dành thời gian đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tháng 4/2022; trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí về các sự kiện, hoạt động nổi bật của tỉnh. Đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); hội thảo khoa học “Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An"; Tuyên truyền lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Xí; di tích lịch sử Quốc gia Cầu Cấm và công bố huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả hoạt động báo chí tháng 4/2022. Ảnh: Mai Hoa Các cơ quan báo chí cũng đã dành thời lượng thỏa đáng tuyên truyền các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng và đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm, trong đó có tuyến đường cao tốc Bắc – Nam; tuyên truyền, quảng bá các điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội…



Bên cạnh đó, nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn, bất cập, tồn tại trong đầu tư các công trình, dự án; trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và bảo vệ rừng; bảo vệ môi trường; quản lý các phương tiện giao thông, nhất là xe quá khổ, quá tải… cũng được các nhà báo quan tâm phản ánh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí tham gia cuộc giao ban. Ảnh: Mai Hoa

Trong tháng 4/2022, cơ bản các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Một số cơ quan tích cực thông tin, phản ánh, như Báo Nghệ An, Đài PT&TH Nghệ An, báo Giao thông, Tài nguyên và Môi trường, Công an nhân dân, Công thương, Giáo dục và Thời đại.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa Lãnh đạo các ngành và cơ quan báo chí tham gia giao ban. Ảnh: Mai Hoa Công tác xử lý các vấn đề báo chí nêu được các cấp, các ngành quan tâm. Trong tháng 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 4 văn bản báo cáo kết quả xử lý vấn đề báo nêu trong tháng 3/2022 của các đơn vị, địa phương. Theo đó, có 1 vấn đề báo nêu đúng; 3 vấn đề đang chỉ đạo và 2 vấn đề quá thời hạn trả lời. Tập trung tuyên truyền sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp

Kết thúc cuộc giao ban, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi, lưu ý một số vấn đề trong công tác tuyên truyền, thông tin trên báo chí cũng như trách nhiệm của các nhà báo khi tham gia mạng xã hội; đồng thời nhấn mạnh 9 nhóm nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong tháng 5/2022.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5/2022. Ảnh: Mai Hoa Trong đó có Lễ hội Làng Sen năm 2022 chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); các chương trình, nhiệm vụ lớn của tỉnh đang triển khai, nhất là công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án, công trình trọng điểm; công tác giải phóng mặt bằng; quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An với các điểm đến đặc trưng, hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.



Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí đồng hành cùng với tỉnh vì sự phát triển chung; quan tâm tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; biểu dương những mô hình hay, nhân tố tốt để cổ vũ, lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An.