Nâng chất lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Sáng 21/5, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.