Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 39-NQ-TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An, xác định Nghệ An là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về khoa học và công nghệ. Với định hướng đó, để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An sẽ tập trung tham mưu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030, xây dựng Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về khoa học và công nghệ, trọng tâm là ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ và công nghệ cao.

Cùng đó, ngành nghiên cứu xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ. Tái cơ cấu hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh. Đồng thời tăng cường nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cả về tài chính cũng như con người; xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ. Đi cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học và công nghệ.