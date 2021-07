Nàng hậu Đỗ Thị Hà khoe loạt ảnh cấp 3, tiết lộ điểm thi đại học khiến dân mạng trầm trồ

Vẻ đẹp dịu dàng của Đỗ Thị Hà khi diện áo dài trắng.

Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc diện áo dài trắng nữ tính khi còn học cấp 3. Người đẹp sinh năm 2001 ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút, đặc biệt là khi cười. Kèm theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng có những lời gửi gắm đến các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cô viết: “Giờ phút này hãy để bản thân thật sự thoải mái. Hãy ăn uống lành mạnh và giữ tinh thần thật vui vẻ để tránh tình trạng quên đi những kiến thức mình từng cày ngày đêm nhé. Chúc các bạn thi tốt".

Người đẹp mong các sĩ tử giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái trước kỳ thi quan trọng.

Đỗ Thị Hà kể buổi tối trước ngày thi tốt nghiệp THPT, cô không ngủ được. Cảm giác của người đẹp lúc đó hồi hộp giống như đêm trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. “Nói chung là cảm xúc khó tả lắm. Mong ngóng một cái gì đó, nhưng cũng lo lắng một cái gì đó, rất nhiều cảm xúc. Tuổi 18 đẹp lắm, thế nên kỳ thi này càng trở nên quan trọng, mình xem nó như một bài kiểm tra quyết định số phận, tương lai của mình vậy. Mình từng nghĩ nếu mình trượt đại học, chắc mình sẽ có một suất ở quê làm ruộng và lấy chồng. Nói thế thôi chứ mọi người không nên áp lực quá nha", cô nhớ lại. Bài viết của Đỗ Thị Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Đỗ Thị Hà khi diện áo dài trắng cũng như thích thú trước câu chuyện cô chia sẻ. Một tài khoản bình luận: “Thích nhất những bức ảnh này của cháu vì nét đẹp tự nhiên, thuần khiết và vẻ khỏe khoắn của nữ sinh Việt Nam". Người xem khác chia sẻ: “Yêu những khoảnh khắc giản dị này của chị ghê, đúng kiểu vẻ đẹp trong veo".

Đỗ Thị Hà là một trong những hoa hậu sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô tiết lộ điểm thi Toán và Tiếng Anh của mình là 8.

Được biết, ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Đỗ Thị Hà còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập ấn tượng. Hiện tại, cô đang là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp sinh năm 2001 tiết lộ điểm thi đại học của cô là 32,17 (tiếng Anh nhân đôi). Dù vậy, Đỗ Thị Hà thừa nhận thời điểm đó, cô chưa làm tốt môn tiếng Anh nên điểm đạt được không như kỳ vọng. Đó cũng chính là lý do cô từng để phần miêu tả trên Instagram của mình là "My life is a sad story" (Cuộc đời tôi là một câu chuyện buồn).

Chia sẻ thêm về kỷ niệm đáng nhớ khi chuẩn bị thi đại học, Đỗ Thị Hà tâm sự: “Tôi nhớ nhất là những lúc đi ôn thi về khuya, ngang qua bãi tha ma là nhắm mắt để chạy. Với lại lúc ôn thi xong thì tôi sút 2kg".

Được biết, hiện tại dù đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 song Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian để đến lớp. Những khoảnh khắc giản dị trên giảng đường của người đẹp Thanh Hóa luôn được cộng đồng mạng quan tâm. Đối với hoa hậu sinh năm 2001, mỗi người sẽ có một con đường, sự nghiệp riêng. Bản thân cô quan niệm việc học tập là một nền tảng tốt để trau dồi kiến thức, kỹ năng, trở thành hành trang để "mang chuông đi đánh xứ người".