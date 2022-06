'Năng lực cán bộ quản lý thế nào mà lại sợ sai, không dám làm?'

(Baonghean.vn) - 145 kg pháo hoa nổ được ngụy trang là hàng hải sản tươi sống do nhóm đối tượng vận chuyển trên 4 xe mô tô đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, đồng loạt ra quân bắt giữ 08 vụ, 09 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, Tống Phước Bảo, sinh năm 1983, là một nhà văn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút năng động, góp tiếng nói của mình trên các chuyên mục tản văn và truyện ngắn. Tống Phước Bảo từng đoạt giải thưởng trong một số cuộc thi do Bộ Công an và các báo, tạp chí chuyên ngành tổ chức. Trong chương trình đêm nay, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu tản văn “Mùa Đoan Ngọ xuôi cánh chim di”, một tản văn nhỏ nhắn mà ấn tượng của nhà văn trẻ này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.

(Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”. Đây là chương trình tri ân đặc biệt do Viettel tổ chức trong năm nay dành tặng riêng cho các khách hàng tại Nghệ An đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói cước khuyến mãi trên di động.