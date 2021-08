Nắng như đổ lửa, nông dân Nghệ An vật lộn chống 'cháy' chè

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích chè công nghiệp ở các xã Thanh Thủy, Thanh An, Thanh Đức... đã bị nắng táp, khô héo, đổi màu do thiếu nước. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, nắng to kéo dài kết hợp với gió Lào khô nóng càng làm cho nhiều diện tích chè mau chóng khô héo, vàng lá. Trong ảnh: Một đồi chè sém lá của các hộ dân ở Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy. Ảnh: Huy Thư

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều hộ dân trồng chè tại huyện Thanh Chương đã tích cực dùng máy nổ, mô tơ hút nước từ các hồ, đập, ao, giếng quanh các khu vực trồng chè chuyển lên đồi để cứu chè. Ông Trần Văn Liên (64 tuổi) ở xóm An Phong, xã Thanh An cho biết: Gia đình ông làm hơn 1 ha chè, nhiều diện tích chè ở trên đồi cao, do đó phải có máy tưới nếu không thì chè sẽ chết vì khô hạn. Vợ chồng ông đã mua bộ máy và ống tưới hết 32 triệu đồng. Những ngày qua, ông đã tưới liên tục cả ngày đêm, trung bình mỗi ngày hết khoảng 350.000 đồng tiền mua xăng dầu. Ảnh: Huy Thư