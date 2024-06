Sức khỏe

Nắng nóng gay gắt, nhiều người già và trẻ nhỏ phải nhập viện

Gần 10 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, diễn ra tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người, nhất là người già và trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhân phải nhập viện tăng cao.