Nắng nóng tại Nghệ An tiếp tục vượt ngưỡng kỷ lục

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, kỷ lục nắng nóng đo được ngày 27/4 đã bị xô đổ nhiều nơi khi nhiệt độ cao nhất trong ngày 29/4 vượt giá trị lịch sử mới.

Trong ngày 29/4, có 2 trạm vượt giá trị lịch sử mới thiết lập ngày 27/4 từ 0,3 - 0,9 độ C gồm thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu.

Riêng tại thành phố Vinh, ngày 29/4 đã nóng đến 42,4 độ C, vượt ngày hôm trước 0,9 độ C. Tại Quỳnh Lưu nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay 29/4 là 41,1 độ C, vượt ngưỡng ngày hôm trước 0,3 độ C.

Những ngày qua, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Ảnh minh họa

Dự báo trong hai ngày tới nắng nóng tiếp tục duy trì như những ngày qua, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 38- 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Sau đó nắng nóng giảm dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 -37 độ C. Đến ngày 2/5 nắng nóng sẽ giảm.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Ngoài những nguy cơ về cháy nổ, trong dịp lễ di chuyển trong lúc cao điểm nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Muôn kiểu che chắn xe của các tài xế trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Q.A

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ: Đêm 29 - 30/4, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng ra phía Đông. Từ ngày 01 - 03/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có khả năng đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao tăng cường ở phía Bắc.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Sương mù làm tầm nhìn xa bị giảm thấp, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn.