Nâng tầm uy tín thương hiệu cho các thành viên Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An

Trước đó, báo cáo hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Đàm Văn - Quyền Chủ tịch Hiệp hội cho biết, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng được nâng cao, nhiều quy định mới được ban hành. Hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng trong quản lý, điều hành và phục vụ. Xe chở quá tải, bến cóc, xe dù đã được hạn chế, góp phần giảm tai nạn và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.