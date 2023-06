Nắng thiêu đốt, cam sành giải nhiệt giá rẻ bất ngờ

(Baonghean.vn) - Những tưởng màn trình diễn tốt trước Công an Hà Nội sẽ tín hiệu tích cực giúp cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng có điểm trước Câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy chỉ mang lại sự thất vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Sáng 2/6, tại xã Nga My (huyện Tương Dương), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Nga My, Xiêng My và Yên Hòa. Đây là hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.