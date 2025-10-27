Napoli hạ Inter 3-1: De Bruyne mở tỷ số, McTominay tỏa sáng VAR xác định Mkhitaryan phạm lỗi Di Lorenzo, De Bruyne đá 11 m mở tỷ số rồi rời sân; McTominay vô lê 54', Anguissa 67' ấn định 3-1, Napoli lên đỉnh bảng.

Napoli đánh bại Inter 3-1 tại Diego Maradona để vươn lên ngôi đầu bảng Serie A. Kevin De Bruyne mở tỷ số trên chấm 11 m sau khi VAR xác định Mkhitaryan phạm lỗi với Di Lorenzo. Scott McTominay vô lê nâng tỷ số ở phút 54, Hakan Calhanoglu rút ngắn cách biệt 59' từ penalty trước khi Anguissa dứt điểm quyết định phút 67.

Kịch tính tại Diego Maradona: Bước ngoặt VAR và những cú ra chân quyết định

De Bruyne mở tỷ số rồi chấn thương. Ảnh: Lega Serie A

Trước trận, Inter của Cristian Chivu sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, còn Napoli vừa thua Torino và PSV Eindhoven. Trong bối cảnh Rasmus Hojlund chưa hồi phục, Antonio Conte xếp David Neres đá trung phong để tăng tốc độ ở tuyến đầu.

Inter nhập cuộc dũng cảm hơn, tạo cơ hội sớm khi Barella cướp bóng từ Spinazzola và kiến tạo để Lautaro Martinez dứt điểm, nhưng thủ môn Milinkovic-Savic cản phá. Thế trận cân bằng bị phá vỡ sau nửa giờ: VAR vào cuộc, xác định Mkhitaryan phạm lỗi với Di Lorenzo trong vòng cấm. De Bruyne sút penalty chính xác mở tỷ số, nhưng ngay sau đó rời sân vì vấn đề ở chân phải, nhường chỗ cho Olivera.

Inter phản ứng mạnh. Từ một tình huống phạt góc, Bastoni bật cao đánh đầu trúng xà ngang. Trong thời gian bù giờ hiệp một, Lautaro sút chệch cột và Dumfries đánh đầu dội cột dọc, nhưng bàn gỡ vẫn lẩn tránh đội khách.

Hiệp hai bùng nổ: McTominay vô lê, Inter rút ngắn rồi bị kết liễu

McTominay tiếp tục gây ấn tượng. Ảnh: Lega Serie A

Phút 54, McTominay băng lên từ sân nhà, đón đường chuyền vượt tuyến của Spinazzola rồi vô lê chân phải tung lưới Sommer, nhân đôi cách biệt cho Napoli. Inter lập tức vùng lên và chỉ vài phút sau, Buongiorno để bóng chạm tay trong vòng cấm. Calhanoglu đánh bại Milinkovic-Savic trên chấm 11 m ở phút 59, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Không khí trên sân đẩy lên cao trào. Conte và Lautaro to tiếng, buộc trọng tài can thiệp. Đúng lúc Inter mải miết tìm bàn gỡ, Anguissa đột phá trung lộ và dứt điểm hiểm hóc phút 67, ấn định chiến thắng 3-1 cho Napoli.

Phân tích chiến thuật: Quyết định của Conte, đường chuyền vượt tuyến và sức mạnh tuyến giữa

Conte chọn David Neres đá trung phong khi Hojlund chưa kịp trở lại, giúp Napoli có mũi nhọn cơ động để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Inter. Trong hiệp một thận trọng, đội chủ nhà chủ yếu chờ thời cơ từ các tình huống chuyển trạng thái và bóng chết. Quả 11 m sau khi VAR vào cuộc là bước ngoặt đúng với kịch bản Conte mong muốn: dẫn trước để kiểm soát nhịp độ.

Đầu hiệp hai, Napoli tung “đòn dài” chuẩn xác: Spinazzola phóng đường chuyền vượt tuyến để McTominay băng lên từ tuyến hai và dứt điểm một chạm. Pha xử lý thể hiện vai trò box-to-box của McTominay trong hệ thống Napoli: hỗ trợ phòng ngự và sẵn sàng xâm nhập khoảng trống sau lưng tiền vệ Inter.

Inter tìm thấy hy vọng từ học trò của Chivu với các tình huống cố định và phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, khi cần chốt hạ, Napoli có thêm một nguồn bàn thắng từ tuyến giữa: Anguissa đi bóng thẳng vào trung lộ, kết thúc gọn gàng để kết liễu trận đấu.

Thống kê và khoảnh khắc nổi bật

Tỷ số: Napoli 3-1 Inter

Bàn thắng: De Bruyne (penalty), McTominay 54', Anguissa 67' – Calhanoglu 59' (penalty)

Inter 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ trong hiệp một (Bastoni xà ngang, Dumfries cột dọc)

Chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Inter trên mọi đấu trường bị chấm dứt

Thời điểm Sự kiện Tỷ số Hiệp 1 VAR xác định Mkhitaryan phạm lỗi Di Lorenzo; De Bruyne sút 11 m thành công Napoli 1-0 Inter 54' McTominay vô lê sau đường chuyền vượt tuyến của Spinazzola Napoli 2-0 Inter 59' Calhanoglu ghi bàn từ chấm 11 m sau tình huống Buongiorno chạm tay Napoli 2-1 Inter 67' Anguissa đột phá trung lộ ghi bàn Napoli 3-1 Inter

Phản ứng sau trận

Sau khi tranh cãi với Lautaro trong trận, HLV Antonio Conte giải thích: "Khi bạn đá những trận như vậy, mọi thứ có thể xảy ra. Tôi đã đưa Inter đến Scudetto sau 10 năm, sau 9 chiến thắng liên tiếp của Juve, và bạn biết điều đó có ý nghĩa gì với tôi. Tôi có những kỷ niệm rất đẹp về kinh nghiệm đó. Lautaro là cầu thủ xuất sắc, nhưng ở cấp độ con người, có lẽ tôi không hiểu rõ cậu ta. Tôi chúc cậu ta mọi điều tốt đẹp nhất, không có gì xảy ra cả".

Tác động đến cuộc đua Scudetto

Chiến thắng đưa Napoli vươn lên dẫn đầu Serie A trong bối cảnh Milan sảy chân trước Pisa 2-2 nhờ pha kiến tạo phút bù giờ của Luka Modric. Inter đánh rơi cơ hội chiếm đỉnh sau chuỗi 7 trận thắng, còn Napoli – với McTominay làm thủ lĩnh tuyến giữa – khẳng định năng lượng trở lại sau hai thất bại gần đây.