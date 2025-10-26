Napoli thắng Inter 3-1: De Bruyne, McTominay ghi dấu ấn De Bruyne mở tỷ số trên chấm 11 m sau khi VAR can thiệp, McTominay nhân đôi cách biệt trước khi Anguissa ấn định. Inter rút ngắn nhờ Calhanoglu. Napoli vượt AC Milan, chiếm ngôi đầu Serie A.

Napoli đánh bại Inter Milan 3-1 trong trận cầu có nhịp độ cao, nơi Kevin De Bruyne khai thông thế bế tắc từ chấm penalty, Scott McTominay nới rộng cách biệt và Frank Anguissa dập tắt hy vọng gỡ hòa của đội khách. Với chiến thắng này, Napoli vượt AC Milan để vươn lên ngôi đầu bảng Serie A.

Kịch tính và khoảnh khắc then chốt

Trận đấu được định đoạt bởi những khoảnh khắc ở hai vòng cấm: hai lần VAR can thiệp đều dẫn đến penalty, còn các pha dứt điểm chất lượng của Napoli được chuyển hóa đúng thời điểm. Inter kiểm soát bóng nhiều ở những thời khắc cuối, nhưng hàng thủ Napoli chơi kỷ luật và thủ môn Vanja Milinkovic-Savic đứng vững.

Cả De Bruyne và McTominay đều ghi bàn cho Napoli.

Diễn biến chính

Hiệp một: VAR mở nút, De Bruyne rời sân

Ngay phút 9, Inter suýt mở tỷ số khi cú đánh đầu của Alessandro Bastoni đi chệch cột trong gang tấc. Đến phút 30, Henrikh Mkhitaryan phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Napoli hưởng penalty và Kevin De Bruyne thực hiện thành công ở phút 33, đưa chủ nhà dẫn 1-0.

Phút 37, De Bruyne dính chấn thương và phải rời sân, buộc Napoli điều chỉnh nhân sự. Inter đẩy cao đội hình cuối hiệp nhưng các cơ hội nguy hiểm của họ đều bị Vanja Milinkovic-Savic hóa giải.

Hiệp hai: McTominay nhân đôi cách biệt, Calhanoglu thắp hy vọng rồi Anguissa khép lại

Phút 54, Scott McTominay tung cú sút từ rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Napoli. Chỉ 3 phút sau, Alessandro Buongiorno để bóng chạm tay trong vòng cấm; VAR xác nhận penalty và Hakan Calhanoglu rút ngắn 1-2 ở phút 59.

Hi vọng của Inter nhanh chóng tắt khi Frank Anguissa dứt điểm không thể cản phá ở phút 66, ấn định thắng lợi 3-1 cho Napoli. Những phút còn lại, Inter cầm bóng nhiều nhưng thiếu đột biến, các đợt lên bóng bị bẻ gãy ngay từ trung tuyến.

Napoli đã tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.

Phân tích chiến thuật: trung tuyến Inter chủ động, Napoli chuyển hóa cơ hội

Inter khởi đầu với nhịp luân chuyển bóng mạch lạc ở tuyến giữa nhờ bộ ba Barella – Calhanoglu – Mkhitaryan, qua đó sớm kiểm soát thế trận. Napoli phản ứng bằng cách dâng cao đội hình, khai thác tốc độ và sự cơ động của David Neres, trong khi Kevin De Bruyne giữ vai trò nhạc trưởng liên kết các mũi tấn công.

Khoảnh khắc VAR và bàn mở tỷ số giúp Napoli định hình trận đấu theo ý họ: lùi vừa đủ để bảo toàn cấu trúc phòng ngự, đồng thời chọn thời điểm tăng tốc khi có khoảng trống. Sau khi De Bruyne rời sân, tập thể của Antonio Conte vẫn duy trì cường độ gây sức ép, bóp nghẹt đường triển khai của Inter và chờ cơ hội ra đòn – tiêu biểu là cú sút xa thành bàn của McTominay.

Về phía Inter, nỗ lực dâng cao sau bàn thua thứ hai mang lại quả 11 m từ tình huống chạm tay, nhưng sự thiếu đột biến trong các pha phối hợp cuối cùng khiến họ không thể khoan thủng khối phòng ngự kỷ luật của Napoli.

Thống kê quan trọng

Tỷ số: Napoli 3-1 Inter

Bàn thắng: De Bruyne 33’ pen; McTominay 54’; Anguissa 66’ – Calhanoglu 59’ pen

VAR: 2 lần can thiệp, đều dẫn tới penalty (phút 30 cho Napoli, phút 57 cho Inter)

Thay người bất đắc dĩ: De Bruyne rời sân vì chấn thương phút 37

Cơ hội sớm: Bastoni đánh đầu chệch cột phút 9

Timeline trận đấu

Phút Sự kiện 9’ Bastoni đánh đầu chệch cột cho Inter 30’ Mkhitaryan phạm lỗi, VAR xác nhận penalty cho Napoli 33’ De Bruyne sút 11 m thành công, Napoli 1-0 Inter 37’ De Bruyne chấn thương, rời sân 54’ McTominay sút xa nâng tỷ số 2-0 cho Napoli 57’ Buongiorno chạm tay trong vòng cấm, VAR xác nhận penalty cho Inter 59’ Calhanoglu ghi bàn trên chấm 11 m, rút ngắn 1-2 66’ Anguissa dứt điểm nâng tỷ số 3-1 cho Napoli

Đội hình xuất phát

Napoli Inter Milan Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; De Bruyne; Politano, McTominay, Neres Sommer; Acerbi, Bastoni, Akanji; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

Phản ứng sau trận

Nguồn dữ liệu không cung cấp phát biểu của HLV hay cầu thủ sau trận.

Tác động tới cuộc đua Serie A

Chiến thắng 3-1 giúp Napoli vượt AC Milan và vươn lên ngôi đầu bảng Serie A. Đội bóng của Antonio Conte tiếp tục khẳng định sức mạnh sân nhà và vị thế ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch mùa này.