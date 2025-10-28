Napoli xác nhận De Bruyne chấn thương cơ đùi, nghỉ dài hạn Ghi bàn 11m rồi ôm đùi phải, De Bruyne rời sân phút 37 trong trận Napoli thắng Inter 3-1 ngày 25/10; thời gian hồi phục chưa rõ, báo chí Italia ví với ca Lukaku khoảng 4 tháng.

Napoli xác nhận Kevin de Bruyne dính chấn thương cơ đùi nghiêm trọng và sẽ nghỉ dài hạn. Tiền vệ người Bỉ rời sân ở phút 37, chỉ ít phút sau khi sút phạt đền mở tỷ số, trong chiến thắng 3-1 của Napoli trước Inter Milan tối 25/10. Thời gian hồi phục chưa được công bố.

De Bruyne được dìu ra khỏi sân sau khi ghi bàn đưa Napoli vượt lên dẫn 1-0 Inter Milan. Ảnh: X Fabrizio Romano

Khoảnh khắc then chốt: Bàn mở tỷ số và dấu hiệu chấn thương

Sau khi thực hiện thành công quả penalty để đưa Napoli dẫn 1-0, De Bruyne ôm chặt đùi phải trong lúc đồng đội ăn mừng. Trên đường biên, HLV Antonio Conte lộ rõ vẻ lo lắng. Tiền vệ 33 tuổi bật khóc và phải rời sân ở phút 37, nhường chỗ cho đồng đội.

Chẩn đoán ban đầu và tiền sử chấn thương

CLB cho biết De Bruyne bị tổn thương nghiêm trọng ở cơ đùi và sẽ vắng mặt dài hạn. Mốc hồi phục chưa ấn định, nhưng theo báo chí Italia, tình huống được so sánh với chấn thương Romelu Lukaku hồi tháng 8 (nghỉ khoảng 4 tháng). De Bruyne có tiền sử chấn thương cơ, từng trải qua vấn đề tương tự tại Man City và phải nghỉ thi đấu 3 tháng.

Napoli vẫn thắng Inter 3-1, vươn lên dẫn đầu Serie A

Dù mất nhạc trưởng sớm, Napoli bảo toàn thế trận và thắng chung cuộc 3-1 trước Inter. Kết quả giúp đội bóng của Conte vươn lên dẫn đầu Serie A với 18 điểm, bằng AS Roma nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

De Bruyne và McTominay giúp Napoli hạ Inter, lên đầu bảng Serie A

Bài toán chiến thuật cho Antonio Conte

De Bruyne là mắt xích tổ chức và là phương án bóng chết quan trọng. Việc anh vắng mặt buộc Conte phải tái phân bổ vai trò ở tuyến giữa, từ khả năng điều phối, những đường chuyền quyết định đến các tình huống cố định.

Trong bối cảnh đó, nguồn bàn thắng từ tuyến hai của Napoli từng có dấu ấn Scott McTominay. Dù vậy, phong độ của đội bóng chưa ổn định: họ trải qua thất bại nặng nề 2-6 trước PSV trên đất Hà Lan, bất chấp bàn mở tỷ số sớm từ McTominay; và gần đây thua 0-1 trên sân Torino khi vắng Rasmus Hojlund lẫn McTominay, qua đó đánh mất ngôi đầu trước khi đòi lại sau trận gặp Inter.

McTominay lập cú đúp, De Bruyne bất lực nhìn Napoli thảm bại

Vắng Hojlund, Napoli thua bẽ bàng Torino

Thống kê và mốc đáng chú ý

De Bruyne ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11m, đưa Napoli dẫn 1-0 trước Inter Milan.

Tiền vệ người Bỉ rời sân phút 37 vì đau cơ đùi phải.

Napoli thắng chung cuộc 3-1, vươn lên dẫn đầu Serie A với 18 điểm, bằng AS Roma nhưng hơn hiệu số.

CLB chưa công bố thời gian De Bruyne trở lại; báo chí Italia so sánh với chấn thương của Lukaku (khoảng 4 tháng).

De Bruyne từng gặp chấn thương cơ tương tự ở Man City, phải nghỉ khoảng 3 tháng.

Phản ứng và tác động

Ngay trên sân, Conte tỏ rõ sự lo lắng khi chứng kiến cậu học trò ôm đùi phải. De Bruyne bật khóc khi rời sân, cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Trong ngắn hạn, Napoli cần một phương án thay thế việc tổ chức bóng và sút phạt đền; về dài hạn, đây là bài kiểm tra chiều sâu đội hình khi cuộc đua Serie A mới chỉ bước vào giai đoạn đầu.

Bảng thông tin nhanh