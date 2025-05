Quốc tế NATO chia rẽ sâu sắc trong trừng phạt Nga Nội bộ NATO dường như đang bị chia rẽ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, theo đề xuất của các đồng minh châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm vào tối 20/5. Ảnh: AP

Theo hãng TASS ngày 21/5, tờ New York Times cho hay, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga đang cho thấy sự chia rẽ trong NATO.

Theo nguồn tin của New York Times, sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump đã nói với giới lãnh đạo EU và Ukraine rằng Nga và Ukraine phải tìm cách tự giải quyết xung đột; hơn nữa, Washington không có ý định tham gia các lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong tương lai gần. New York Times cho rằng, cách tiếp cận này chỉ ra sự xuất hiện của một sự chia rẽ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đồng thời lưu ý rằng những bất đồng giữa Mỹ và EU có khả năng sẽ gia tăng tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tới tại The Hague.

Theo NYT, Tổng thống Trump thường xuyên đe dọa cả đồng minh và đối thủ của Mỹ bằng lệnh trừng phạt và thuế quan, nhưng lần này ông đã thay đổi lập trường. Theo một quan chức Nhà Trắng giấu tên chia sẻ với tờ báo, những hạn chế mới áp đặt lên Nga cũng có thể cản trở hoạt động kinh doanh của Mỹ, do đó ông Trump muốn tránh điều này.

Tờ NYT cũng nhận định rằng, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với giới lãnh đạo các nước châu Âu và Ukraine cho thấy giai đoạn nỗ lực ngoại giao tích cực của Mỹ, cung cấp vũ khí cho Ukraine và gây sức ép trừng phạt đối với Nga sắp kết thúc.

Trước đó, ngày 20/5, tờ Axios đưa tin, trích dẫn nguồn tin, rằng các nhà lãnh đạo châu Âu "ngạc nhiên và sốc" trước cả tuyên bố của Tổng thống Trump sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, cũng như giọng điệu tôn trọng của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Nga.