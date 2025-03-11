Quốc tế NATO tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Nga Giai đoạn tích cực của cuộc tập trận Lữ đoàn đa quốc gia Resolute Warrior của NATO tại Latvia đã bắt đầu, bao gồm việc tăng cường di chuyển thiết bị quân sự dọc theo các tuyến biên giới.

Quân đội NATO. Ảnh: Reuters

Theo RT ngày 3/11, giai đoạn tích cực của cuộc tập trận Lữ đoàn đa quốc gia Resolute Warrior của NATO đã bắt đầu tại Latvia. Giai đoạn huấn luyện này bao gồm việc tăng cường di chuyển thiết bị quân sự của đồng minh, bao gồm cả trên các tuyến đường biên giới với Nga. Việc di chuyển các đoàn quân sẽ có sự hỗ trợ của Cảnh sát Quân sự, Cảnh sát Nhà nước hoặc Trung tâm Điều phối Di chuyển của Lực lượng Vũ trang Quốc gia.

Trước đó, Lữ đoàn đa quốc gia NATO tại Latvia đã xác nhận việc bắt đầu cuộc tập trận trên mạng xã hội.

"Cuộc tập trận của RESOLUTE WARRIOR bắt đầu! Chúng tôi sẽ hoạt động phân tán trên khắp các khu rừng và thành phố của Latvia. Điều này chứng minh khả năng triển khai trên toàn quốc và hợp tác với Không quân Latvia" - tuyên bố cho biết.

NATO mô tả Resolute Warrior là cuộc tập trận nhằm mục đích "tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh ở sườn phía đông".

"Resolute Warrior là cuộc tập trận cấp lữ đoàn thường niên do NATO ủy quyền nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh ở sườn phía đông và thử nghiệm khả năng chiến đấu của Lữ đoàn đa quốc gia NATO tại Latvia" - liên minh quân sự cho biết.

NATO cho biết đây là "cuộc tập trận thực địa quan trọng đầu tiên" của Lữ đoàn đa quốc gia tại Latvia kể từ khi thành lập.

Theo tuyên bố của liên minh, Lữ đoàn đa quốc gia NATO tại Latvia, được thành lập vào tháng 7/2024, là "một ví dụ về quá trình hiện đại hóa lớn của lực lượng NATO tại các quốc gia Baltic".

Lữ đoàn bao gồm các đơn vị từ 13 quốc gia. Các quốc gia này, ngoài Latvia, còn có Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Albania, Canada, Đan Mạch, Iceland, Italy, Montenegro và Bắc Macedonia.

Ngoài cuộc tập trận Resolute Warrior, Latvia còn tổ chức các cuộc tập trận khác của NATO vào mùa thu năm nay. Cụ thể là cuộc tập trận Namejs 2025, với sự tham gia của hơn 12.000 quân nhân từ các nước NATO. Các cuộc tập trận diễn ra từ ngày 2/9 đến ngày 8/10 trên khắp đất nước, với mục tiêu "tăng cường khả năng phòng thủ và tương tác khu vực". Cuộc tập trận cũng nhằm "thể hiện sự thống nhất và sẵn sàng của NATO tại khu vực Baltic", liên minh quân sự giải thích.

Tờ Bloomberg sau đó cũng đưa tin về các cuộc tập trận quân sự ở Latvia, diễn ra gần biên giới Nga. Theo ghi nhận, "đã trở thành sự kiện lớn nhất có sự hiện diện của quân đội Anh tại quốc gia này kể từ đầu những năm 1990".

Ngoài quân đội Anh và Latvia, lực lượng Canada cũng tham gia cuộc tập trận. Theo Bloomberg, trên địa hình hiểm trở của Latvia, quân đội Anh đã thử nghiệm các công nghệ chiến đấu mới và tìm cách tích hợp "các chuyên gia kỹ thuật và chiến thuật" vào quá trình phát triển vũ khí một cách hiệu quả nhất.

Bài báo cho biết: "Từ một trạm chỉ huy tạm thời tại một sân bay bỏ hoang của Liên Xô ở sườn phía đông NATO, quân đội Anh đang sử dụng một mạng lưới chuyên dụng để liên lạc với máy bay không người lái, robot và pháo binh với hy vọng rằng công nghệ này sẽ thay đổi chiến trường".

Chuẩn tướng Matt Lewis, chỉ huy Lữ đoàn 11, chia sẻ với Bloomberg tại một sở chỉ huy ở Latvia: "NATO đang xem xét cách phân bổ các nguồn lực hạn chế trên một đường biên giới mới và dài hơn".