Nét đời giản dị và tầm nhìn chiến lược của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

"Sự chênh lệch quá lớn về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội giữa khu vực miền núi và đồng bằng của Nghệ An có lỗi của cán bộ lãnh đạo. Để một triệu người dân miền Tây nghèo đói thì chúng ta làm cán bộ làm gì?”-

Đại tá, Nhà báo Nguyễn Khắc Thuần người vinh dự nhiều lần được gặp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Đào Tuấn

Theo tôi, tư duy, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về miền Tây Nghệ An là một trong những yếu tố manh nha hình thành Nghị quyết số 26, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Thực hiện nghị quyết này, năm 2013 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 2355 về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.