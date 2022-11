Neymar nguy cơ nghỉ hết vòng bảng; Marco Reus và dàn cầu thủ Dortmund học nấu phở ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 25/11, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Phiên thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

(Baonghean.vn) - Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn Nghệ An xảy ra hàng chục vụ trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự như đền, chùa, nhà thờ họ. Các vụ trộm hầu hết xảy ra vào đêm khuya. Các đối tượng dùng công cụ để cạy cửa đột nhập, phá két sắt để tiến hành hành vi phạm tội.

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, vào 10h sáng 25/11 đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị trượt chân mất tích khi đi bắt cá tại khu vực đập tràn Thạch Tiền, thuộc địa phận xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với dải hội tụ trên cao nên trong các ngày từ 23-25/11, trên địa bàn khu vực TP. Vinh và vùng phụ cận có mưa to đến rất to.