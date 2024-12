Quốc tế Nga bắt giữ nghi phạm do Ukraine tuyển dụng trong vụ sát hại Tướng Kirillov Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 18/12 thông báo, đã bắt giữ thủ phạm vụ tấn công khủng bố khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của quân đội Nga thiệt mạng. Nghi phạm này được cho là do cơ quan tình báo Ukraine tuyển dụng.

Trung tướng Igor Kirillov. Ảnh: AP

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận, Tướng Kirillov và trợ lý của ông đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở Moskva vào sáng 17/12. Một quan chức của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác nhận với tờ New York Times rằng Ukraine chịu trách nhiệm về vụ sát hại này.

Thông báo của FSB nêu rõ: "Sau các hoạt động điều tra phối hợp với Bộ Nội vụ Nga và Ủy ban Điều tra Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã xác định và bắt giữ một công dân Uzbekistan sinh năm 1995. Nghi phạm này đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế gần một tòa nhà dân cư trên đại lộ Ryazanskiy ở Moskva, khiến Trung tướng Igor Kirillov (sinh năm 1970) và trợ lý của ông là Thiếu tá I.V. Polikarpov (sinh năm 1983) thiệt mạng".



Nghi phạm khai nhận đã được cơ quan tình báo Ukraine tuyển dụng và theo chỉ đạo của họ, đã đến Moskva, nhận một thiết bị nổ tự chế công suất lớn và đặt trên một xe scooter điện đỗ gần lối vào tòa nhà nơi ông Kirillov sinh sống. Để theo dõi địa chỉ nơi vị tướng sinh sống, nghi phạm cho biết đã thuê một chiếc xe và lắp camera Wi-Fi trong xe, truyền hình ảnh về cho những kẻ chủ mưu ở Ukraine.



Thông báo cho biết thêm: "Cơ quan tình báo Ukraine đã hứa thưởng cho công dân Uzbekistan này 100.000 USD và một chuyến đi định cư tại một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) để đổi lấy việc sát hại quân nhân Nga".

FSB cho hay, nghi phạm bị bắt giữ có thể đối mặt với mức án tù chung thân, đồng thời khẳng định các sĩ quan tình báo Ukraine có liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công khủng bố này sẽ bị truy lùng và trừng phạt./.