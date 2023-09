Nga cáo buộc NATO sẽ gây ra xung đột tồi tệ hơn Thế chiến II

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ông Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã phản ứng trước thông tin về việc xe tăng chiến đấu M1 Abrams do Mỹ sản xuất đến Ukraine và vụ bê bối chứng kiến Quốc hội Canada, cùng với Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dành sự hoan nghênh nhiệt liệt cho một cựu thành viên của Waffen SS (có dính líu Đức quốc xã). Cựu Tổng thống Nga chỉ trích vụ bê bối vốn đã gây ra sự phẫn nộ ở Ba Lan, Nga và cộng đồng Do Thái, gọi đó là “tình huynh đệ… với Đức Quốc xã”. “Có vẻ như Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài xung đột trực tiếp với NATO”, ông lý luận, đồng thời lưu ý các thông tin về việc Washington đã hứa cung cấp Hệ thống tên lửa tác chiến lục quân (ATACMS) tầm xa hơn cho Kiev.

Ảnh minh họa. Ảnh: RT

Ông Medvedev tuyên bố rằng NATO đã "trở thành một khối phát xít công khai tương tự như Trục của Hitler, thậm chí còn lớn hơn", đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối đầu với khối này nếu cần. Ông cảnh báo một cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn tới những hậu quả tàn khốc cho nhân loại. Ông cảnh báo: “Kết quả sẽ là những tổn thất nặng nề hơn nhiều cho nhân loại so với năm 1945”. Cựu Tổng thống đưa ra quan điểm cứng rắn trong vấn đề quan hệ của Nga với phương Tây, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa Moskva và Kiev. Vào tháng 9, ông đề nghị đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU sau khi khối này ủng hộ việc cấm công dân Nga mang ô tô cá nhân và điện thoại thông minh vào lãnh thổ của các nước thành viên, với lý do có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt.

Trước đó, ông đã chỉ trích các nước phương Tây ủng hộ Kiev là liên minh “ủng hộ Đức Quốc xã” và liên tục cảnh báo về khả năng xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Moskva cũng nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến sự can dự ngày càng sâu sắc hơn của các thành viên NATO vào cuộc xung đột đang diễn ra và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và khối quân sự do Mỹ đứng đầu./.