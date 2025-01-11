Thứ Bảy, 1/11/2025
Nga gọi tên lửa Burevestnik là bước đột phá 'tuyệt đối' về quốc phòng

Mỹ Nga 01/11/2025 17:36

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tên lửa hạt nhân Burevestnik là một bước đột phá tuyệt đối trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng.

2050907101_0-0-2169-1294_1440x900_80_1_1_76d94fdd6aed40f63d0cf1ffcce20470.jpg
Thử nghiệm tên lửa hành trình với động cơ hạt nhân "Burevestnik". Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 1/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tên lửa "Burevestnik" là một bước đột phá tuyệt đối trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng của Nga.

"Đây là một bước đột phá tuyệt đối trong cả công nghệ và quốc phòng" - thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn "Burevestnik" được trang bị "một nhà máy điện hạt nhân thu nhỏ", đã được hoàn thành.

Ông Putin cũng lưu ý rằng các công nghệ của "Burevestnik" có thể được sử dụng trong nền kinh tế quốc gia, để cung cấp năng lượng cho Bắc Cực và trong chương trình Mặt Trăng của Nga.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống rằng, tên lửa hành trình với động cơ hạt nhân "Burevestnik" đã thể hiện khả năng cao để vượt qua các phương tiện phòng thủ tên lửa và phòng không. Tướng Gerasimov lưu ý rằng, tên lửa hành trình đã thực hiện một chuyến bay thử nghiệm dài 14.000 km, và đây không phải là giới hạn cuối cùng.

Phản ứng trước động thái từ Moskva, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ra lệnh thử vũ khí hạt nhân "trên cơ sở bình đẳng" với các quốc gia khác được cho là có các chương trình phù hợp. Tom Cotton, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, sau đó cho rằng các vụ thử hạt nhân được công bố của Tổng thống Trump ngụ ý các vụ nổ nhỏ có kiểm soát dưới lòng đất.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter đưa ra nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump bối rối trước các tuyên bố của lãnh đạo Nga về các cuộc thử nghiệm "Poseidon" và "Burevestnik".

Ngoài ra, Scott Ritter chỉ ra rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh tiếp tục thử nghiệm hạt nhân, trong khi kho vũ khí hạt nhân của Mỹ được phụ trách bởi Bộ Năng lượng.

Theo RIA Novosti
