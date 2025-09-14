Nga khánh thành Trung tâm Vũ trụ quốc gia mới

Theo RIA Novosti, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov đã chính thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại Thủ đô Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Putin nhấn mạnh nỗ lực toàn diện để Nga duy trì vị thế trong nhóm các quốc gia hàng đầu về nghiên cứu và khám phá vũ trụ. Ông khẳng định lễ khánh thành NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này”.

Thị trưởng Sobyanin khẳng định trung tâm này là một trong những công trình hiện đại nhất ở Moskva. Trong khi đó, Tổng giám đốc Bakanov cho biết ngay trong tòa nhà này sẽ đặt trung tâm điều khiển bay cho trạm quỹ đạo của Nga.