Nga khởi tố vụ án về khủng bố quốc tế ở các 'Dòng chảy phương Bắc'

Vụ án được khởi tố hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương bắc 1 và Dòng chảy Phương bắc 2.

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) dựa trên các tài liệu của Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương bắc 1 và Dòng chảy Phương bắc 2.

Liên quan đến việc có dấu hiệu của tội phạm theo Phần 1 Điều 361 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Đạo luật Khủng bố Quốc tế), FSB đã khởi tố vụ án hình sự dựa trên các tài liệu của Văn phòng Tổng Công tố. Một cuộc điều tra sơ bộ đã bắt đầu.

Theo Văn phòng Tổng Công tố Nga, muộn nhất là ngày 26/9, tại khu vực đảo Bornholm, thuộc vùng biển Đan Mạch, các hành động cố ý đã được thực hiện nhằm làm hư hỏng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và phương Bắc 2 đặt dưới đáy biển Baltic.

Các đường ống này cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nước thuộc Liên minh châu Âu cả để sử dụng trong công nghiệp và sưởi ấm cho khu dân cư. Hậu quả của những hành động này đã gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho Liên bang Nga.

Trước đó, Trung tâm địa chấn của Thụy Điển đã ghi nhận những vụ nổ mạnh dưới nước tại khu vực rò rỉ khí gas. Các nhà chức trách của Đức và Đan Mạch không loại trừ rằng, nguyên nhân của tình trạng khẩn cấp là do phá hoại.

Nord Stream AG - công ty vận hành các tuyến đường ống dẫn khí đốt này, đã xác nhận, xảy ra tình trạng giảm áp suất đột ngột ở cả 2 tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2. Nguyên nhân các sự cố đang được điều tra.

Cả 2 đường ống dẫn khí đốt đều không hoạt động ở thời điểm này. Dòng chảy phương Bắc 1 đã bị ngừng hoạt động vào mùa Hè do những khó khăn trong việc sửa chữa và bảo trì các turbin của Siemens do các lệnh trừng phạt. Dòng chảy phương Bắc 2 được xây dựng hoàn chỉnh nhưng chưa đi vào hoạt động, do bị ngừng cấp giấy chứng nhận, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tất cả các nhánh đều được bơm đầy khí kỹ thuật.

Nga phủ nhận cáo buộc phá hoại đường ống Nord Stream

Cũng trong ngày 28/9, Điện Kremlin đã phủ nhận các cáo buộc cho rằng, Nga đứng sau vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, đồng thời chỉ trích những cáo buộc này là “ngu ngốc và ngớ ngẩn”.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, vụ rò rỉ đường ống Nord Stream là vấn đề lớn đối với Nga, khiến Nga mất đi các tuyến đường cung cấp khí đốt đến châu Âu. Phía Nga kêu gọi các bên cần “suy nghĩ trước khi đưa ra tuyên bố” và chờ kết quả điều tra. Ông Peskov cũng kêu gọi các bên đối thoại và tương tác nhanh chóng để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Trước đó, vào ngày 26/9, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 được phát hiện xảy ra 3 vụ rò rỉ khí đốt. Cơ quan Hàng hải Thụy Điển (SMA) phát hiện 2 vụ nổ dưới lòng biển trước khi đường ống Nord Stream 1 bị rò rỉ, làm dấy lên nghi vấn về hành động phá hoại. Trước đó, SMA nhận thông báo về một vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2.

Trong một tuyên bố, ông Josep Borrell - Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh cho biết, EU sẽ hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào nhằm làm rõ điều gì đã xảy ra và tại sao, đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo để tăng khả năng phục hồi của khối trong an ninh năng lượng.

Những tháng gần đây, các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị, khi châu Âu tố Nga cắt nguồn cung khí đốt để vũ khí hóa năng lượng, còn Nga cho rằng các lệnh trừng phạt phương Tây khiến họ không thể đảm bảo nguồn cung./.