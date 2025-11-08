Quốc tế Nga không ngừng sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga chưa bao giờ ngừng chế tạo tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong cuộc phỏng vấn trên kênh Russia 1, cho biết Nga chưa bao giờ ngừng chế tạo tên lửa tầm trung và tầm ngắn, ngay cả trong thời gian áp dụng lệnh tạm hoãn triển khai theo Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF).

“Ngay khi công bố INF, chúng tôi đã nói rõ rằng điều này chỉ liên quan đến việc không bố trí các loại vũ khí đó, chứ không hề đề cập tới việc ngừng nghiên cứu – phát triển hay từ bỏ các dự án này. Nghĩa là, quãng thời gian đó được tận dụng để chế tạo những hệ thống tương ứng, nhằm xây dựng một kho vũ khí đủ mạnh trong lĩnh vực này. Theo tôi hiểu, hiện chúng ta đã có trong tay lực lượng đó” - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF), các bên cam kết không thử nghiệm và không triển khai các tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn trung bình (1.001–5.500 km) và tầm ngắn (500–1.000 km), cũng như các bệ phóng dành cho chúng.

Vào cuối tháng 6/2024, tại phiên họp Hội đồng An ninh, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Mỹ không chỉ sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn phóng từ mặt đất, mà còn từng đưa chúng tới Đan Mạch và Philippines để phục vụ các cuộc tập trận. Ông Putin lưu ý rằng, đến nay vẫn chưa rõ phía Mỹ đã rút toàn bộ số vũ khí này khỏi các địa điểm trên hay chưa.

Washington đã đơn phương tuyên bố rút khỏi INF vào đầu năm 2019. Thỏa thuận này chính thức chấm dứt hiệu lực vào ngày 2/8/2019.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/8 tuyên bố, nước này không còn coi mình bị ràng buộc bởi INF. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga có quyền triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn nếu NATO tiếp tục các hành động gần biên giới Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng khẳng định lệnh cấm đơn phương của Nga về INF đang đi tới “hồi kết logic”, vì phương Tây không đánh giá đúng mức sự kiềm chế của Moskva.