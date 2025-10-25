Quốc tế Nga muốn nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho biết, Moskva muốn nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine bằng ngoại giao càng sớm, càng tốt.

Giám đốc Quỹ đầu tư của Nga (RDIF), đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư hợp tác nước ngoài, Kirill Dmitriev. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 25/10, Giám đốc Quỹ đầu tư của Nga (RDIF), đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư hợp tác nước ngoài, Kirill Dmitriev trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 24/10 cho biết, Nga rất quan tâm đến việc sớm kết thúc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi muốn càng sớm càng tốt. Tất cả chúng ta đều muốn rằng, cuộc xung đột này kết thúc bằng ngoại giao" - ông Kirill Dmitriev cho biết.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, đại diện đặc biệt của tổng thống Nga lưu ý rằng giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine chỉ xoay quanh một vài yếu tố, bao gồm vấn đề lãnh thổ, tính trung lập và đảm bảo an ninh của Ukraine.

Ông Dmitriev cho biết: "Vâng, Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tất nhiên, có một vấn đề lãnh thổ liên quan đến người dân Nga, đã bị các lực lượng Ukraine tấn công ngay cả trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, có vấn đề về tính trung lập của Ukraine, điều này rất quan trọng đối với an ninh của Nga".

Người đứng đầu RDIF lưu ý rằng, để tìm kiếm một thỏa hiệp về cuộc xung đột Ukraine, thì chỉ riêng việc tăng tốc độ giải quyết sẽ là không đủ. Ông Dmitriev cho rằng, phía Mỹ có thể đã hiểu lầm về tiến trình này. Ông cũng bày tỏ sự tự tin rằng, cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo của các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra, "nhưng có thể muộn hơn".

Ông Dimitriev có chuyến đi đến Washington để đàm phán với chính quyền Mỹ, truyền đạt cho các đồng nghiệp về lý do các cuộc đàm phán với Ukraine bị kéo dài. Giám đốc RDIF chia sẻ với báo giới rằng, một số cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức, song trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông đã từ chối xác nhận cuộc họp sắp tới với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Whitkoff.