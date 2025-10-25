Thứ Bảy, 25/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Nga muốn nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine

Mỹ Nga 25/10/2025 09:09

Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho biết, Moskva muốn nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine bằng ngoại giao càng sớm, càng tốt.

2001157827_0-0-3065-2048_1440x900_80_1_1_38a80e4165aa7f8998deb3dd321b84b7.jpg
Giám đốc Quỹ đầu tư của Nga (RDIF), đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư hợp tác nước ngoài, Kirill Dmitriev. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 25/10, Giám đốc Quỹ đầu tư của Nga (RDIF), đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư hợp tác nước ngoài, Kirill Dmitriev trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 24/10 cho biết, Nga rất quan tâm đến việc sớm kết thúc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi muốn càng sớm càng tốt. Tất cả chúng ta đều muốn rằng, cuộc xung đột này kết thúc bằng ngoại giao" - ông Kirill Dmitriev cho biết.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, đại diện đặc biệt của tổng thống Nga lưu ý rằng giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine chỉ xoay quanh một vài yếu tố, bao gồm vấn đề lãnh thổ, tính trung lập và đảm bảo an ninh của Ukraine.

Ông Dmitriev cho biết: "Vâng, Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tất nhiên, có một vấn đề lãnh thổ liên quan đến người dân Nga, đã bị các lực lượng Ukraine tấn công ngay cả trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, có vấn đề về tính trung lập của Ukraine, điều này rất quan trọng đối với an ninh của Nga".

Người đứng đầu RDIF lưu ý rằng, để tìm kiếm một thỏa hiệp về cuộc xung đột Ukraine, thì chỉ riêng việc tăng tốc độ giải quyết sẽ là không đủ. Ông Dmitriev cho rằng, phía Mỹ có thể đã hiểu lầm về tiến trình này. Ông cũng bày tỏ sự tự tin rằng, cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo của các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra, "nhưng có thể muộn hơn".

Ông Dimitriev có chuyến đi đến Washington để đàm phán với chính quyền Mỹ, truyền đạt cho các đồng nghiệp về lý do các cuộc đàm phán với Ukraine bị kéo dài. Giám đốc RDIF chia sẻ với báo giới rằng, một số cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức, song trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông đã từ chối xác nhận cuộc họp sắp tới với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Whitkoff.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga

Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga

Vì sao châu Âu 'bất an' ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin bị trì hoãn?

Vì sao châu Âu 'bất an' ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin bị trì hoãn?

Mỹ tạm dừng dự luật trừng phạt chống lại Moskva và không tham gia sử dụng tài sản của Nga

Mỹ tạm dừng dự luật trừng phạt chống lại Moskva và không tham gia sử dụng tài sản của Nga

Đọc tiếp

Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga

Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga

Vì sao châu Âu 'bất an' ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin bị trì hoãn?

Vì sao châu Âu 'bất an' ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin bị trì hoãn?

Mỹ tạm dừng dự luật trừng phạt chống lại Moskva và không tham gia sử dụng tài sản của Nga

Mỹ tạm dừng dự luật trừng phạt chống lại Moskva và không tham gia sử dụng tài sản của Nga

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Nga muốn nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO