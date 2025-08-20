Xây dựng Đảng Nga My chú trọng thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị vững mạnh và tinh thần đổi mới, xã Nga My sau sáp nhập đã từng bước ổn định, phát triển toàn diện các lĩnh vực. Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đặt mục tiêu huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng nền hành chính phục vụ, kinh tế phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, để mỗi người dân được thụ hưởng trọn vẹn “an cư, an sinh, an ninh”.

Nhiệm kỳ thành công

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các xã Nga My và Xiêng My (trước khi sáp nhập) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Sau khi sáp nhập, xã Nga My mới được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của hai xã cũ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân để từng bước đổi mới, phát triển toàn diện các lĩnh vực.

Chợ phiên Nga My, điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Ảnh: Đình Tuân

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy xã quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XII, XIII. 100% chi bộ thực hiện chuyên đề hằng năm; cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, kết nạp 100 đảng viên mới, đạt 125% nghị quyết. Đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao chất lượng, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn trình độ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với 94 cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với 32 mô hình trên các lĩnh vực. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 8 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Cán bộ xã Nga My kiểm tra mô hình cải tạo vườn tạp của người dân trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Khánh Ly

Về phát triển kinh tế - xã hội, xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 3.579,5 tấn, tăng hơn 27% so với đầu nhiệm kỳ. Chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng tiếp tục phát triển; độ che phủ rừng đạt gần 90%. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển; 90 cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định; duy trì tốt chợ phiên; thu ngân sách năm 2025 ước đạt 125 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư, trên 20km đường vào khu sản xuất được nâng cấp; hơn 15km đèn đường được lắp đặt bằng nguồn xã hội hóa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98%; 70% hộ có hố rác; môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Giáo dục - đào tạo được quan tâm toàn diện. Mạng lưới trường lớp được củng cố, cơ sở vật chất được đầu tư, xã hội học tập được đẩy mạnh. Các lớp tập huấn nghề cho lao động nông thôn thu hút hơn 6.500 lượt người tham gia. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 100%, BHXH tự nguyện đạt 16,5%. Công tác y tế cơ sở được củng cố; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 15,93%.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Ảnh: Đình Tuân

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, vượt chỉ tiêu. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên; thông tin tuyên truyền đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực với tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,8%/năm. Gần 100 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, hàng trăm lao động được giải quyết việc làm trong nước. Các chế độ, chính sách cho người có công, người yếu thế được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên được thực hiện tốt. Công an chính quy được bố trí 100%. Công tác phòng chống ma túy, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm chỉ đạo sát sao; xã không có điểm nóng về ma túy, không phát sinh điểm bán lẻ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Hoạt động của chính quyền, HĐND xã tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả. UBND xã điều hành quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều chuyển biến tích cực. 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng, bộ phận một cửa hoạt động hiệu quả, minh bạch. Việc thực hiện Đề án 06, cấp tài khoản định danh cho công dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đột phá phát triển toàn diện

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, trên nền tảng những thành tựu quan trọng đã đạt được trong giai đoạn trước, Đảng bộ và Nhân dân xã Nga My xác định rõ mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết toàn dân. Từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ổn định và bền vững.

Một góc xã Nga My nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Hướng đến xây dựng Nga My trở thành địa phương có nền kinh tế nông – lâm nghiệp phát triển theo chiều sâu, hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, xã phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chú trọng cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tất cả vì mục tiêu xây dựng một xã hội an toàn, ấm no, hạnh phúc, nơi người dân được thụ hưởng trọn vẹn ba chữ “an”: an cư, an sinh và an ninh.

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, Nga My xây dựng 22 chỉ tiêu phát triển trọng tâm, bao quát các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, xã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp mang tính đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong toàn diện đời sống chính trị - xã hội.

Trong đó, một số định hướng đột phá được xác định là ưu tiên hàng đầu, bao gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Tăng cường hỗ trợ và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, các hộ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Song song đó, xã chú trọng huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, có trọng điểm.

Nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây trân trọng gìn giữ. Ảnh: Đình Tuân

Trọng tâm đầu tư hạ tầng trong nhiệm kỳ này bao gồm: Hoàn thiện tuyến đường giao thông kết nối bản Canh với bản Xốp Kho, bản Xốp Kho đi bản Na Kho và từ bản Xốp Kho đến bản Na Ngân; xây dựng chợ phiên Nga My nhằm thúc đẩy thương mại, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông, lâm sản, đồng thời gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Nga My cũng xác định việc thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025 – 2035 là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung vào quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống trường học, trạm y tế, trụ sở các cơ quan, công trình nước sạch, thủy lợi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực thi đầy đủ, linh hoạt các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cây rễ hương được người dân xã Nga My trồng bước đầu cho thu nhập khá. Ảnh tư liệu: Lô Danh

Xã cũng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết với sự phát triển địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người dân, phát huy nội lực, vượt khó, hội nhập và phát triển.