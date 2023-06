Nga nói Kiev tấn công 'quy mô lớn', Kremlin cảnh báo phương Tây về tên lửa gửi tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh (gốc Đô Lương, Nghệ An) cho biết, anh rất hạnh phúc và tự hào khi được trở về quê hương thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam.

Thầy cúng Lê Đại Vũ thực hiện hành vi trộm dây chuyền vàng tại miếu Bà Chúa xứ ở Cà Mau vừa bị cơ quan công an tạm giữ.

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Năm nay, số lượng thí sinh dự thi đông nhưng tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập chỉ đạt từ 75 - 80%.

(Baonghean.vn) - Ngày 5/6, vùng đồng bằng Nghệ An nền nhiệt giảm so với các ngày trước. Chiều tối và tối ngày 05/6, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.