Thứ Bảy, 11/10/2025
Tiếng Việt
Quốc tế

Nga sẵn sàng tham gia hòa giải về Gaza và thỏa hiệp trong vấn đề Ukraine

Trần Hải (TTXVN) 11/10/2025 06:38

Ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, phát biểu họp báo sau chuyến thăm chính thức Tajikistan, Tổng thống Putin nhận định kế hoạch hòa bình ở Gaza của Tổng thống Trump có thể sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử nếu được thực hiện thành công. Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Mỹ khởi xướng, bởi Moskva duy trì quan hệ tin cậy với các nước Arập, đặc biệt là với người Palestine.

Ngoài ra, ông Putin thông báo Nga và Mỹ đang tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi giữa tháng 8. Ông cho biết, hai nước nhìn chung hiểu rõ mục tiêu cần đạt được nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine thông qua giải pháp hòa bình.

Liên quan đến xung đột tại Ukraine, cùng ngày, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Moskva sẵn sàng thỏa hiệp về một giải pháp cho vấn đề Ukraine, với điều kiện Washington có thể thuyết phục châu Âu và Kiev hợp tác.

Theo ông Ushakov, phía Nga đã đưa ra một số nhượng bộ trong hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage và Tổng thống Putin đã chuẩn bị cho điều này. Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh bước hướng tới của Nga có liên quan đến những gì người Mỹ cần nhận được từ khối châu Âu và Ukraine.

Theo baotintuc.vn
