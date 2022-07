Nga tiếp tục ngắt 'Dòng chảy phương Bắc 1', giá khí đốt vọt lên 2.200 USD

(Baonghean.vn) - Nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga thông qua "Dòng chảy phương Bắc 1", tuyến đường chính xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu, sẽ tiếp tục giảm thêm 20% công suất, kể từ 7h (theo giờ Moskva) ngày 27/7.

Nguyên nhân được đưa ra là do một tuabin khác ngừng hoạt động. Trong khi đó, thời điểm Siemens (đối tác phía Đức) chuyển tuabin được sửa chữa từ Canada vẫn chưa có văn bản thông báo rõ ràng.

Trước đó 1 ngày, Tập đoàn Năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã thông báo về việc phải ngừng hoạt động thêm 1 tuabin nén khí khác tại trạm Portovaya, do cần phải đại tu. Do đó, kể từ ngày 27/7, lượng khí đốt bơm qua "Dòng chảy phương Bắc 1" sẽ giảm một nửa - xuống còn 20% so với mức tối đa, tương đương 33 triệu mét khối khí mỗi ngày. Như vậy, hiện sẽ chỉ còn duy nhất 1 tuabin duy trì trạng thái hoạt động.

Giới chức Đức cho rằng, không chấp nhận lý do kỹ thuật để ngắt nguồn cung cấp khí đốt qua "Dòng chảy phương Bắc 1". Đồng thời, Đức vẫn từ chối báo cáo tình trạng của tuabin được mang đi sửa chữa tại Canada. Mặt khác, Siemens Energy cho biết, họ không nhận thấy mối liên hệ giữa tuabin và việc giảm nguồn cung khí đốt qua "Dòng chảy phương Bắc 1", và không có đủ giấy tờ hải quan từ Gazprom.

Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga giảm công suất của "Dòng chảy phương Bắc 1" xuống 40% vào giữa tháng 6. Công ty dẫn lý do các vấn đề kỹ thuật liên quan tới việc nhận tuabin mà đối tác Siemens Energy của Đức mang đi bảo dưỡng ở Canada chậm trễ do lệnh trừng phạt.

Sau nhiều lần Đức yêu cầu, ngày 9/7, Canada đã quyết định bàn giao tuabin. Trong bối cảnh đó, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng 1/3, kể từ đầu tuần này, vượt mức 2.200 USD/1.000 mét khối . Giá xăng dự kiến sẽ không giảm mạnh trong thời gian tới, thậm chí có thể tăng cao hơn nữa trong tháng 9 tới, khi châu Âu phải mua khí tự nhiên hóa lỏng để lấp đầy kho dự trữ cho mùa Đông.

Tất cả điều này một lần nữa đe dọa kế hoạch lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt của tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu. EU đang chuẩn bị trải qua mùa Đông lần đầu tiên không có khí đốt của Nga, và quyết định giảm tiêu thụ khí đốt 15% cho đến cuối tháng 3/2023. Các phương án tiết kiệm năng lượng được đưa ra, trong đó, yêu cầu người dân giảm sử dụng hệ thống sưởi hoặc điều hòa không khí trong các tòa nhà công cộng.

Đồng thời, EU vẫn từ chối phê duyệt dự án "Dòng chảy phương Bắc 2", dù nó đã sẵn sàng đi vào hoạt động.