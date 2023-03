Nga tuyên bố bắn hạ trực thăng Mi-8 và tên lửa, máy bay không người lái của Ukraine

Tin mới

Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông tại lễ hội áo dài Hoa cúc biển (Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã tập trung làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông tại Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

Lời xin lỗi muộn màng của gã chồng gây tội ác với vợ (Baonghean.vn) - “Anh biết mình nóng tính, sự việc đã qua cho anh gửi lời xin lỗi tới mẹ, cậu, các chú, bác đàng ngoại. Mong mọi người tha thứ cho anh, không chấp nhận anh cam lòng chết trong tù”.., đó là lời xin lỗi muộn màng tại phiên tòa của bị cáo phạm tội giết vợ gửi tới người thân bị hại.

Đổi thay trên quê hương Đại tướng Chu Huy Mân (Baonghean.vn) - Là vùng quê ven đô, những năm gần đây xã Hưng Hòa, T.P Vinh (Nghệ An) đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Bằng nội lực và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống mọi mặt của người dân đang từng bước đi lên, xứng đáng là quê hương của Đại tướng Chu Huy Mân.

Cảnh giác với thủ đoạn tung thông tin tình trạng sức khỏe để lừa đảo Thời gian qua liên tiếp xuất hiện tình trạng nhiều trường hợp bị tung thông tin sức khỏe để lừa đảo.

Trấn Thành nói gì khi bị TikToker tố 'Nhà bà Nữ' ế vé ở Mỹ Trấn Thành bị một TikToker làm clip tung bằng chứng rạp chiếu Nhà bà Nữ vắng khách tại Mỹ. Thông qua fanpage, Trấn Thành cập nhật doanh thu phim tại xứ cờ hoa như một cách đáp trả nhẹ nhàng.

Sai lầm của nhiều người khiến bộ não già đi nhanh chóng Theo nghiên cứu mới, chỉ một đêm thiếu ngủ cũng có thể dẫn đến sự lão hóa rõ rệt của não.

Giá xăng dầu hôm nay 13/3: Giá xăng trong nước dự báo tăng cùng thế giới Giá xăng dầu hôm nay (13/3) ở thị trường trong nước được dự báo tăng cùng chiều với giá xăng dầu thế giới. Giá xăng có thể tăng từ 110-210 đồng/lít, giá dầu có khả năng tăng nhiều hơn.

Công Phượng vắng mặt 4 trận liên tiếp ở J1 League; Barca lập kỷ lục mới khi vượt ải San Mames (Baonghean.vn) - Công Phượng vắng mặt 4 trận liên tiếp ở J1 League; Thua U20 Hàn Quốc trong hiệp phụ, U20 Trung Quốc tan mộng dự World Cup U20; Barca lập kỷ lục mới khi vượt ải San Mames... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đọc truyện đêm khuya: Cơn mưa cuối chiều (Baonghean.vn) - Bằng lối kể chuyện khá hấp dẫn, bằng kết cấu truyện hợp lý, phát triển mâu thuẫn của hiện tại lên đỉnh điểm và kết thúc vừa hé lộ vừa gợi mở, truyện ngắn đã gieo vào lòng người đọc nhiều trở trăn về những mối quan hệ và mâu thuẫn khó giải quyết trong chính một gia đình.

Bộ Y tế: Từ 1/4/2023, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội Bộ Y tế vừa bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2023.

Sao Hàn Quốc được khen là trung vệ hay nhất thế giới Huấn luyện viên Luciano Spalletti của Napoli cho rằng, Kim Min-jae chỉ cần 5 giây để đưa quả bóng vào vùng cấm đối phương.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khảo sát chuỗi dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Chiều 12/3, đoàn công tác Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đi khảo sát chuỗi dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/3 (Baonghean.vn) - Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Bản biên giới rẻo cao xứ Nghệ góp cát, sỏi, ngày công làm đường bê tông... là một số nội dung chính trong ngày 12/3.

Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An và Hưng Yên trao hàng trăm suất quà tại huyện Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng An ninh điều tra, Cảnh sát hình sự, Tham mưu (Công an tỉnh Hưng Yên) tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới" với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” cho học sinh và bà con vùng rẻo cao.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (Baonghean.vn) - Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đặt mục tiêu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Độc đáo cây gạo trăm tuổi 'thắp lửa' rực rỡ đường quê (Baonghean.vn) - Mỗi mùa hoa về, cây gạo cổ thụ hơn trăm tuổi ở xã Thanh Nho (Thanh Chương) lại nở hoa rực rỡ. Đây là cây gạo đẹp, nổi tiếng bậc nhất trong vùng.

Phương Thanh bất ngờ xuất hiện tại 'Lạ lắm à nha' Tập "Lạ lắm à nha" mùa 2 đã chính thức lên sóng, mang đến một bữa tiệc âm nhạc với vô vàn cảm xúc và bất ngờ. Bên cạnh đó, khán giả còn được phen cười nghiêng ngả vì những màn tương tác hài hước giữa các khách mời và nhân vật đặc biệt.

U17 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U17 Đồng Tháp, giành vé vào tứ kết (Baonghean.vn) - Đội trưởng Trọng Tuấn lập cú đúp giúp U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 3-0 trước U17 Đồng Tháp, tại bảng B Vòng chung kết U17 Quốc gia 2023 diễn ra vào lúc 14h hôm nay (12/3) trên sân vận động của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Thanh niên Nghệ An ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới năm 2023 (Baonghean.vn) - Ngày 12/3, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai nhằm hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Chính phủ đề xuất triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội Chính phủ đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

GS Đặng Hùng Võ bàn giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản (Baonghean.vn) - Thị trường bất động sản (BĐS) vốn không có vai trò quyết định trong phát triển kinh tế, nhưng lại hay tạo ra những nguy cơ gây khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế khi không kiểm soát được nguồn vốn đầu tư vào thị trường BĐS.

Hàng trăm cây ban tím khoe sắc trên cung đường về Kim Liên quê Bác (Baonghean.vn) - Về xã Kim Liên, huyện Nam Đàn những ngày này, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng trước con đường hoa ban rực rỡ, trải dài hàng cây số, tô điểm thêm vẻ đẹp thanh bình khi về thăm quê Bác.

Thả hoa đăng tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa và người thân tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma 35 năm trước.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Baonghean.vn) - Sáng 12/3, tại TP. Vinh (Nghệ An), đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu tử thần vòng loại U19 Quốc gia 2023 (Baonghean.vn) - U19 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng loại U19 Quốc gia 2023 thuộc bảng B, cùng với các đội Huế, Nam Định, SHB Đà Nẵng, và PVF. Bảng B sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thể thao PVF. Đây được đánh giá là bảng đấu tử thần của vòng loại năm nay.

Sông Lam Nghệ An đề xuất VFF xin giữ lại 3 cầu thủ vừa được huấn luyện viên Philippe Troussier gọi tham dự Đội tuyển U22 Việt Nam (Baonghean.vn) - Mới đây, huấn luyện viên Philippe Troussier gọi bổ sung 9 cầu thủ cho U22 Việt Nam. Trong đó có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An vừa tham dự U20 Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

U17 Sông Lam Nghệ An làm quen mặt sân cỏ tự nhiên PVF trước trận gặp U17 Đồng Tháp (Baonghean.vn) - Ở lượt trận thứ 2 tại bảng B, Vòng chung kết U17 Quốc gia 2023, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U17 Đồng Tháp. Trận đấu diễn ra lúc 14h chiều 12/3 trên sân cỏ tự nhiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trước giờ bóng lăn, U17 Sông Lam Nghệ An được tập luyện làm quen với mặt sân cỏ.