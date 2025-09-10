Quốc tế Nga và Ấn Độ tiến hành huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận Indra 2025 Quân đội của Nga và Ấn Độ tiến hành huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận Indra 2025.

Quân nhân trong cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 9/10, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Nga và Ấn Độ tiến hành huấn luyện thực hành tại một thao trường ở Ấn Độ trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Indra 2025.

"Là một phần của cuộc tập trận quân sự Indra 2025 giữa Nga và Ấn Độ, các lực lượng tham gia đã tiến hành huấn luyện thực hành về vượt chướng ngại vật và bắn súng quân sự chiến thuật tại thao trường Mahajan ở bang Rajasthan của Ấn Độ" - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Khóa huấn luyện được tiến hành trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt đặc trưng của vùng Rajasthan. Các binh sĩ thực hiện các bài tập bắn đạn thật ở tư thế nằm sấp và ngồi, luân phiên các vị trí bắn. Quân nhân tập bắn vào các mục tiêu động mô phỏng đối phương giả định và có thể ghi lại các phát bắn theo thời gian thực.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Các buổi huấn luyện cho phép quân nhân Nga không chỉ rèn luyện các kỹ năng chuyên môn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mà còn trao đổi kinh nghiệm với các đối tác Ấn Độ".

Cuộc tập trận chung Nga - Ấn "Indra 2025" sẽ diễn ra đến ngày 15/10. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là thắt chặt sự hợp tác giữa các đơn vị của hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, bao gồm việc tinh chỉnh các chiến thuật chống khủng bố. Đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường khả năng tương tác tác chiến giữa các đơn vị, và chia sẻ các phương pháp tối ưu nhất để tiến hành các hoạt động tác chiến trong bối cảnh hiện đại.

Về phía Nga, quân nhân từ Quân khu phía Đông đang tham gia cuộc tập trận.