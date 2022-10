Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine

(Baonghean.vn) - Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trên đường vào bản Hòa Sơn, huyện Kỳ Sơn giữa anh bộ đội và bà mẹ người dân tộc Thái khi bà trên đường nhận hàng hỗ trợ ở thị trấn Mường xén trở về nhà. Nhận thấy việc gùi hàng qua cầu tạm mùa lũ rất nguy hiểm, anh bộ đội đã nhanh chóng tiếp cận và giúp đỡ bà mẹ đưa chuyến hàng và người qua sông an toàn.

(Baonghean.vn) - Hồi 17h chiều 22/10, Nghệ An tiếp tục ban hành Công điện số 13/CĐ-VPTT, chỉ đạo khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển.

(Baonghean.vn) - Tập đoàn Bảo Việt cùng các đơn vị thành viên Công ty Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An vừa phối hợp với các địa phương ủng hộ 890 triệu đồng, chung tay khắc phục hậu quả bão lũ.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, hộ kinh doanh đăng ký phương pháp kê khai. Xin cho hỏi phương pháp tính thuế có thay đổi so với năm 2021 hay không? Đầu ra và đầu vào có bắt buộc phải có hóa đơn Giá trị gia tăng hay không?

(Baonghean.vn) - Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ 16 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh.

(Baonghean.vn) - Phát triển bền vững kinh tế biển là một chủ trương lớn của tỉnh Nghệ An nhằm khai thác tiềm năng lợi thế to lớn của tỉnh vùng ven biển, gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền. Trong nhiều giải pháp, hạ tầng vùng biển Nghệ An được chú trọng.