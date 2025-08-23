Quốc tế Nga yêu cầu Liên hợp quốc họp khẩn về Dòng chảy phương Bắc Một cuộc họp khẩn về Dòng chảy phương Bắc do Nga đề xuất sẽ được tổ chức vào ngày 26/8 tới.

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky. Ảnh: Tass

Theo RIA Novosti ngày 23/8, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết, Moskva đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề phá hoại "Dòng chảy phía Bắc" vào ngày 26/8.

"Liên quan đến thông tin mới về việc giam giữ nghi phạm trong việc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố vào Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9/2022, Nga đã yêu cầu một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý đến sự chậm trễ trong quá trình điều tra của Đức và sự thiếu minh bạch của nó đối với Hội đồng Bảo an” – Phó đại diện thường trực của Nga cho biết.

Trước đó ngày 21/8, Sergei Kuznetsov – công dân của Ukraine, bị nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2, đã bị giam giữ ở Italy theo lệnh của Đức. Văn phòng Tổng chưởng lý Đức tuyên bố rằng, người đàn ông "là một thành viên của nhóm người đã đặt thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí gần đảo Bornholm vào tháng 9/2022". Đồng thời, văn phòng này nhấn mạnh rằng người bị giam giữ được cho là một trong những điều phối viên của chiến dịch.

Công dân Ukraine bị giam giữ đã từ chối tự nguyện dẫn độ sang Đức. Tại phiên tòa, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã ở Ukraine khi vụ nổ Dòng chảy phương Bắc xảy ra. Ở Đức, nơi nghi phạm phải có mặt tại toà và xét xử, có thể đối mặt với án tù lên đến 15 năm.

Các vụ nổ Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2 xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thuỵ Điển không loại trừ khả năng chúng bị phá hoại. Nhà điều hành của Nord Stream AG báo cáo rằng sự phá hủy là chưa từng có, không thể ước tính thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng chưởng lý đã khởi xướng một vụ án về một hành động khủng bố quốc tế. Moskva đã nhiều lần yêu cầu dữ liệu về các vụ nổ, nhưng chưa bao giờ nhận được chúng.