Xe Ngắm dàn 'xế khủng' nằm trong gara của ngôi sao Brad Pitt Brad Pitt đang trở thành tâm điểm chú ý sau vai chính trong "F1: The Movie". Dù bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận đây là một cột mốc đáng nhớ khi giải đua công thức 1 có một 'bom tấn' đúng nghĩa trên màn ảnh rộng.

F1: The Movie là một bộ phim xoay quanh vào những nhân vật lái những chiếc xe cực nhanh để kiếm sống. Do đó, mọi thứ sẽ trở nên chân thực hơn một chút nếu diễn viên chính là một người đam mê xe cộ. May mắn thay, ngôi sao điện ảnh Brad Pitt có vẻ rất thích xe cộ.

Trên thực tế, ít người biết rằng nam diễn viên đình đám Hollywood này hiện đang sở hữu một bộ sưu tập xe đáng mơ ước, từ siêu xe, xe thể thao đến xe sang. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý có trong gara của Brad Pitt.

Audi R8 Spyder

Chiếc Audi R8 Spyder từng xuất hiện trong bộ sưu tập của không ít người nổi tiếng và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Thiết kế mạnh mẽ, âm thanh động cơ đầy uy lực cùng cảm giác lái ấn tượng khiến mẫu xe mui trần này trở nên cuốn hút.

Dưới nắp ca-pô của Audi R8 Spyder là khối động cơ V10 5.2L, sản sinh công suất 533 mã lực ở bản tiêu chuẩn và lên tới 602 mã lực ở bản V10 Plus.

Dù những con số này còn kém xa một chiếc xe đua F1 hiện đại, nhưng chúng vẫn đủ để mang đến trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích.

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador được xem là một trong những siêu xe táo bạo và nổi bật nhất từng được chế tạo. Với khối động cơ V12 đầy uy lực, mẫu xe này không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu âm thanh động cơ thuộc hàng cuốn hút nhất trong thế giới siêu xe.

Vì vậy, rất nhiều người nổi tiếng bị thu hút bởi phong cách đậm chất “gây chú ý” của Lamborghini, và việc Brad Pitt sở hữu một chiếc Aventador là điều không mấy bất ngờ.

Dù chưa rõ chính xác phiên bản mà anh đang sở hữu, nhưng với đẳng cấp và tiềm lực tài chính của nam tài tử, nhiều khả năng đó là một biến thể hiếm và đắt giá nhất trong dòng Aventador.

Chevrolet Camaro SS

Giữa dàn siêu xe và xe sang đắt đỏ trong gara của Brad Pitt, sự xuất hiện của chiếc Chevrolet Camaro SS có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Với mức giá dễ tiếp cận hơn và động cơ V8 6.2L cho công suất 426 mã lực, Camaro SS không hào nhoáng bằng những mẫu xe châu Âu khác mà anh sở hữu.

Tuy nhiên, nó lại mang đậm chất cơ bắp Mỹ, một nét đặc trưng mà không mẫu xe nào khác trong bộ sưu tập của Pitt có được.

Việc nam tài tử chọn mua một mẫu xe "bình dân" hơn cho thấy anh không chỉ sưu tầm vì danh tiếng, mà thực sự yêu thích và trân trọng những chiếc xe mang lại cảm xúc lái riêng biệt, bất kể giá trị của chúng.

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT dường như là mẫu xe "phải có" trong bộ sưu tập của các ngôi sao, và Brad Pitt cũng không ngoại lệ. Chiếc Bentley trong gara của anh được cho là trang bị khối động cơ W12 6.0L huyền thoại – một biểu tượng sức mạnh trong thế giới xe sang.

Ở phiên bản mới nhất, động cơ này sản sinh công suất lên tới 626 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, biến chiếc coupe sang trọng nước Anh thành một “quái thú tốc độ” thực thụ dù khoác lên mình vẻ ngoài lịch lãm, tinh tế.

Aston Martin Vanquish Carbon Black Edition

Đây có lẽ là một trong những mẫu xe hiếm và ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của Brad Pitt – Aston Martin Vanquish Carbon Black Edition, được cho là món quà đặc biệt từ vợ cũ Angelina Jolie.

Chiếc xe mang vẻ ngoài đen tuyền từ trong ra ngoài, kết hợp cùng loạt chi tiết bằng sợi carbon cao cấp như nóc xe, bộ chia gió trước, ốp gương và thanh giằng bên hông.

Vẻ đẹp tổng thể toàn màu đen được hoàn thiện bằng bộ mâm đen bóng và ống xả phủ zircotec, tạo nên một diện mạo vừa mạnh mẽ vừa tinh tế.

Ẩn bên dưới nắp capo là khối động cơ V12 6.0L tăng áp kép cho công suất 568 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Động cơ này giúp chiếc siêu xe Aston Martin Vanquish Carbon Black Edition có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 320 km/h – đủ khiến bất kỳ tín đồ tốc độ nào cũng phải choáng ngợp.

Porsche Taycan

Brad Pitt vốn nổi tiếng là người quan tâm đến môi trường, nên việc anh sở hữu một chiếc xe điện là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lựa chọn của anh là Porsche Taycan – mẫu xe điện thể thao cao cấp đến từ Đức.

Brad thậm chí còn chia sẻ hình ảnh chiếc Taycan cá nhân lên Instagram, cho thấy anh rất tự hào với "xế cưng" này, đặc biệt là với cấu hình có vẻ như khá ấn tượng.

Dù chưa rõ anh sử dụng phiên bản nào, nhưng với niềm đam mê xe hiệu suất cao, khả năng cao đó là một chiếc Taycan Turbo hoặc Turbo S.

Những biến thể này sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, cho công suất lên tới 751 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.340 Nm – quá đủ để biến chiếc Taycan thành phương tiện di chuyển hàng ngày vừa thân thiện với môi trường, vừa đầy phấn khích cho một ngôi sao Hollywood yêu tốc độ như Brad Pitt.

BMW Hydrogen 7

Dù Brad Pitt được biết đến là người đam mê những cố máy tốc độ, nhưng anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những chiếc xe sang trọng. Điều đó thể hiện rõ qua chiếc Bentley Continental GT đã được nhắc đến ở trên.

Tuy nhiên, trong gara của anh còn có một mẫu xe sang khác độc đáo và hiếm có hơn rất nhiều. Đó chính là BMW Hydrogen 7 – một trong những chiếc BMW hiếm nhất từng được sản xuất.

Về bản chất, Hydrogen 7 là phiên bản đặc biệt của dòng BMW 7-Series, được sản xuất giới hạn trong giai đoạn 2005 - 2007, sử dụng động cơ V12 6.0L như phiên bản BMW 760i và 760Li.

Nhưng điều khiến nó khác biệt chính là loại nhiên liệu: thay vì chạy bằng xăng thông thường, chiếc xe này sử dụng hydro làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong.

Chỉ có tổng cộng 100 xe được sản xuất để thử nghiệm giải pháp thay thế bền vững cho động cơ đốt trong truyền thống, dù sau cùng vẫn không được thị trường đón nhận rộng rãi. Vì thế, số lượng xe Hydrogen 7 còn tồn tại hiện nay vô cùng ít ỏi.

Trong giới nổi tiếng, ngoài Brad Pitt, chỉ có Hoàng tử Albert II của Monaco được biết đến là người từng sở hữu một chiếc – điều thú vị là ông cũng là con trai của một minh tinh màn bạc, khiến mối liên hệ giữa xe hiếm và giới nghệ sĩ càng trở nên đặc biệt.