Thứ Hai, 13/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Ngân 98 bị bắt tạm giam

Đàm Đệ Nhà báo 13/10/2025 12:45

Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngày 13/10, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop – để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.

1971bafe 9e1f 44d0 94e1 c3dbdd3cf3ca.jpg
Võ Thị Ngọc Ngân (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop. Toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”.

Mỗi bộ sản phẩm nêu trên có giá từ 870 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng.

Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Cụ thể, Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc. Doanh thu từ năm 2023 đến 2024 ước đạt hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ngan-98-bi-bat-tam-giam-2452021.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ngan-98-bi-bat-tam-giam-2452021.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện

Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can

Bắt tạm giam thêm 10 người tham gia đường dây cá độ 350 tỷ đồng

Bắt tạm giam thêm 10 người tham gia đường dây cá độ 350 tỷ đồng

Đọc tiếp

Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện

Khởi tố, bắt tạm giam Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can

Bắt tạm giam thêm 10 người tham gia đường dây cá độ 350 tỷ đồng

Bắt tạm giam thêm 10 người tham gia đường dây cá độ 350 tỷ đồng

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Ngân 98 bị bắt tạm giam

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO