Ngăn chặn 3 bà bầu ở Nghệ An vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai

Sáng 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An), phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn bàn giao 3 thai phụ vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai về cho gia đình.