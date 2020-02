Ngăn chặn án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ



Thời gian vừa qua, dù lực lượng Công an Nghệ An đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhưng do xuất phát từ nguyên nhân xã hội, tình trạng tội phạm giết người, cố ý gây thương tích vẫn còn xảy ra…

Điển hình như vào sáng 27/11/2019, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Hoa (35 tuổi), trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) 18 năm tù về tội “Giết người”. Bản cáo trạng cho thấy: vợ chồng Trần Văn Hoa cùng vợ chồng anh trai Trần Văn Sinh từ huyện Đức Thọ đi thuyền trên sông Lam để đánh bắt hải sản. Khi nhóm người này đến khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên thì xảy ra mâu thuẫn với anh Hồ Đức Trỗi.

Cho rằng nhóm người này đã xâm phạm vào khu vực bãi bồi do gia đình mình quản lý, nên anh Trỗi lấy giỏ lưới đựng cáy của anh Sinh đập vào thành thuyền, rồi vứt xuống sông. Thấy vậy, Hoa nhặt một khúc gỗ đánh 2 nhát vào lưng anh Trỗi và đuổi anh này nhảy xuống sông. Bị anh Trỗi vơ 1 cọc gỗ đánh, Hoa cầm vợt kích điện dùng để đánh cá lên đỡ và dí phần kim loại đầu cần kích vào người nạn nhân. Anh Trỗi bị điện giật, ngã xuống thuyền và tử vong sau đó. Ngày hôm sau, Trần Văn Hoa đến công an đầu thú.

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có, những thanh niên trẻ đã phải vướng vào lao lý vì tội giết người. Ảnh: Minh Tâm - CTV Cũng xuất phát từ mâu thuẫn tức thời dẫn đến án mạng, ngày 22/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi Giết người. Trước đó, ngày 18/11/2019, Long và anh Hoàng Văn Đức (SN 1985, người cùng xóm) tham dự liên hoan ngày hội đại đoàn kết do xóm tổ chức. Sau khi ăn uống xong, Long và anh Đức cùng nhiều người khác đến nhà anh Nguyễn Văn Hải ở cùng xóm hát karaoke. Tại đây, giữa Long và anh Đức xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Long uống nhiều rượu, có nhiều lời nói, hành động không thiện cảm nên anh Đức đã tát vào mặt anh Long rồi đuổi về. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Long cầm một dao nhọn dài 42cm đến nhà anh Nguyễn Văn Hải rồi gọi anh Đức ra nói chuyện. Long dùng con dao mang theo đâm 3 nhát vào người anh Đức, trong đó có một nhát đâm xuyên bụng. Gây án xong, Long bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh Đức mặc dù được người dân đưa lên bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó.



Và mới đây nhất, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào ngày 16/12/2019 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Sau khi điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án, nhiều người không khỏi thở dài, tiếc nuối chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt, 2 nhóm thanh niên ẩu đả khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch, 2 người trẻ tuổi rơi vào vòng lao lý.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc trong quá trình uống rượu tại một quán ốc, dù không quen biết, Cao Thái Dương (SN 1997, trú tại xóm 8 xã Diễn Trung), Lê Văn Anh (SN 2000) và Cao Văn Chuyên (SN 1993) đều trú xóm 4, xã Diễn An) vẫn mời Hoàng Trung (SN 1999, trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, Diễn Châu) uống rượu nhưng bị từ chối. Tức tối vì bị từ chối chén rượu mời, sau khi tan cuộc, Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên đã chặn xe của Hoàng Trung và bạn của Trung là Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001, trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, Diễn Châu) rồi đuổi đánh. Lúc này, Nguyễn Xuân Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến Dương và Anh tử vong, còn Chuyên bị thương nặng. Sau khi gây án, Trung và Ngọc rời khỏi nơi cư trú cho đến khi được vận động trở về đầu thú.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân đã khám phá nhanh vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Minh Tâm

Có thể thấy, hầu hết các vụ án này phát sinh do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ ứng xử, không âm ỉ, kéo dài để có thể phát hiện ngăn chặn kịp thời. Có vụ án xảy ra mâu thuẫn rất nhỏ nhưng để lại hậu quả rất đau lòng. Kết cục, người chết, kẻ vào tù, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội, gây phức tạp cho tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Nhức nhối là vậy, song vì nhiều lý do, tình trạng trên vẫn chưa được đẩy lùi.

Tăng cường giáo dục pháp luật

Theo Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An: Nhiều vụ trọng án xảy ra tại Nghệ An trong thời gian qua đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ vì thiếu kiềm chế, hay bột phát nóng nảy, không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói và hành vi dẫn tới gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ giết người, 255 vụ cố ý gây thương tích, trong đó Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã xử lý nhiều vụ án mà nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ những lý do đơn giản, người gây án thường trong tình trạng bộc phát, không làm chủ được bản thân. Điều đáng nói có những vụ án nảy sinh trên bàn nhậu, khi cả nạn nhân và đối tượng đã có nồng độ cồn trong người.

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có, những thanh niên trẻ đã phải vướng vào lao lý vì tội giết người. Ảnh: Phương Linh

Những vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, nhất thời nên công tác phòng ngừa còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vì từ thời điểm phát sinh mâu thuẫn đến khi gây án chỉ trong vài giờ. Do vậy, để từng bước góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, lực lượng Công an Nghệ An đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

Trong đó, phối hợp các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm; kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội giết người; xây dựng các hình thức tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tư vấn xử lý các tình huống, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình hòa giải ở cơ sở, vai trò người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm.

Lực lượng công an cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ phải nâng cao hơn nữa ý thức giáo dục con cái, kịp thời chấn chỉnh khi các em có dấu hiệu bê tha rượu chè, bài bạc… Ở góc độ xã hội, thì các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, nhẫn nhịn nhau giữa những người hàng xóm, láng giềng. Và hơn ai hết, bản thân mỗi người ngoài việc chấp hành pháp luật, cần bình tĩnh, xem xét lợi hại để tự mình kiềm chế trước khi gây ra hậu quả nghiêm trọng./.