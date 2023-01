Ngăn chặn hàng chục 'quái xế' đi bão sáng mồng 1 Tết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sau thời khắc giao thừa Xuân Quý Mão 2023, các tổ Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hàng chục “quái xế” sử dụng xe máy được thay đổi kết cấu quậy phá trên đường phố rạng sáng mồng 1 Tết…

Sau khi kết thúc công việc tuần tra chốt chặn kiểm soát các khu vực bắn pháo hoa chào đón Xuân Quý Mão 2023, các tổ công tác của các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các tổ công tác đã phân luồng chuyển hướng cho hàng chục ngàn phương tiện rời khỏi các điểm bắn pháo hoa để bà con về nhà an toàn, đón Xuân yên bình. Một số tổ công tác được huy động phối hợp để phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn.

Qua công tác theo dõi các hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội, Tổ Phòng, chống đua xe trái phép của Phòng Cảnh sát giao thông, một hội nhóm hẹn nhau vào rạng sáng mồng 1 Tết sẽ “đi bão” nên cắt cử các tổ công tác bám sát khu vực mà các đối tượng làm điểm hẹn tụ tập.

Khoảng 3h50’ mồng 1 Tết, Tổ công tác phòng, chống đua xe trái phép phát hiện hơn 100 “quái xế” điều khiển các phương tiện phân khối lớn, đã được thay đổi kết cấu tụ tập nẹt pô, lạng lách đánh võng gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Bắc Hải, phường 14, quận 10.

Đoàn “quái xế” tụ tập kéo dài từ giao lộ Bắc Hải - Lý Thường Kiệt đến Bắc Hải - Thành Thái. Các “quái xế” nẹt pô gầm rú và điều khiển phương tiện biểu diễn với tốc độ cao, trên vỉa hè nhiều nhóm thanh, thiếu niên đứng rồ ga cổ vũ.

Các tổ phòng, chống đua xe trái phép lên kế hoạch nhanh, triển khai phương án vây bắt xử lý. Phát hiện các tổ Cảnh sát giao thông, đoàn “quái xế” chia thành nhiều nhóm nhỏ tìm đường tháo chạy. Các tổ công tác đã thu giữ 21 phương tiện, bắt 33 “quái xế” đưa về trụ sở Công an quận 10 lập biên bản xử lý.