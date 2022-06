Cán bộ ngân hàng cùng lực lượng Công an Cao Bằng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên đến 250 triệu đồng.

Hồi 15h00 ngày 06/6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng về việc một khách hàng nữ đang có ý định chuyển đi số tiền 250.000.000 đồng thông qua Ủy nhiệm chi tại VietinBank.

Qua trao đổi với khách hàng, Giao dịch viên nhận thấy việc chuyển tiền của khách hàng trên có dấu hiệu bị lừa đảo tương tự như một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà Công an Cao Bằng tăng cường tuyên truyền thời gian qua nên Giao dịch viên đã tạm dừng hoạt động giao dịch và liên lạc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng để nhờ hỗ trợ.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã cử cán bộ đến quầy giao dịch ngân hàng trên để tìm hiểu về việc chuyển tiền của khách hàng này. Qua trao đổi, nữ khách hàng (trú tại thành phố Cao Bằng) cho biết: Thông qua mạng xã hội, chị có quen biết một người nước ngoài. Sau khi trò chuyện, người này ngỏ ý muốn gửi cho chị một món quà có giá trị lớn. Một thời gian ngắn sau đó, có một số điện thoại liên lạc với chị tự xưng là nhân viên hải quan, đề nghị chị nộp một khoản tiền để được nhận gói quà nói trên.

Do tin tưởng, chị đã đến quầy giao dịch ngân hàng để thực hiện ủy nhiệm chi số tiền 250.000.000 đồng đến số tài khoản do "nhân viên hải quan" cung cấp. Sau khi được lực lượng Công an đã giải thích về một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian qua, người phụ nữ này đã hiểu và đề nghị ngân hàng hủy việc chuyển tiền của mình./.