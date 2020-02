Ngân hàng CSXH Nghệ An: Tín hiệu tích cực từ nâng hạn mức cho vay

(Baonghean) - Năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn chính sách được Chính phủ giao và nguồn vốn nhận ủy thác.

(Baonghean) - 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về lĩnh vực này.