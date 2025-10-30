Kinh tế Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động, đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm Cuối tháng 10, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi để thu hút dòng tiền gửi. Việc tăng lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn đang tăng, đặc biệt, trong bối cảnh chu kỳ giải ngân tín dụng mùa cao điểm cuối năm.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động

Quý IV, thanh khoản toàn hệ thống thường căng hơn, khiến cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng trở nên sôi động.

Những ngày qua, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất, nhất là ở khối ngân hàng cổ phần như GPBank, NCB, Bac A Bank, HDBank... Trong đó, Bac A Bank đã 2 lần tăng lãi suất trong tháng 10. Một số ngân hàng đã công bố mức lãi suất cao như: LPBank: Kỳ hạn 3 tháng: 4,75%/năm; Kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng: 6,1%/năm (gửi tại quầy), 6,2%/năm (gửi trực tuyến); Kỳ hạn 18 tháng: 6,2%/năm (gửi tại quầy), 6,3%/năm (gửi trực tuyến); Bac A Bank: Kỳ hạn 3 tháng: 4,75%/năm; Kỳ hạn 18-36 tháng: 6,3%/năm (từ 1 tỷ đồng trở lên).

Cuối năm, các ngân hàng tập trung huy động vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho vay phát triển kinh tế. Ảnh: TH

Một số ngân hàng khác cũng áp dụng mức lãi suất cao, nhưng thường đi kèm với điều kiện về số dư tối thiểu. Chẳng hạn, PVcomBank: 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, yêu cầu số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng; HDBank: 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng; LPBank: 6,5%/năm cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ với tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên.

Một số ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm mà không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu như: VPBank: 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng; HDBank: 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, lãi suất ngân hàng tăng và đa dạng tùy theo từng ngân hàng và kỳ hạn gửi. Không chỉ ở khối ngân hàng cổ phần, các ngân hàng lớn “Big4” cũng đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi và chính sách cộng lãi suất để thu hút dòng tiền gửi trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Theo đó, khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật với giá trị 800.000 đồng; nhân đôi điểm tích lũy cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên, tương đương 20 điểm cho mỗi triệu đồng gửi, gấp đôi mức thông thường.

Ngân hàng này cũng cộng thêm từ 0,3 đến 1%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-10 tháng, đưa mức lãi suất trực tuyến của VietinBank ngang bằng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), lên thành 2%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, 2,3%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng, và 3,3%/năm cho kỳ hạn 6-10 tháng.

Giao dịch tại BIDV Nghệ An. Ảnh: TH

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng tung ra chương trình ưu đãi lớn nhằm thu hút tiền gửi. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy được tặng điểm tương ứng 0,1% giá trị khoản gửi. Với các khoản tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, người gửi được tham gia chương trình trúng thưởng.

Ông Nguyễn Xuân Thông - Giám đốc Ngân hàng Quốc tế VIB vùng Bắc Trung Bộ cho biết: Từ đầu năm đến nay, tình hình huy động khó khăn, 9 tháng đầu năm 2025, riêng Ngân hàng VIB vùng Bắc Trung Bộ giảm 5% so với cùng kỳ. Năm nay, mặt bằng lãi suất ngân hàng thấp, trong khi các kênh đối thủ là vàng, bất động sản, chứng khoán đều tăng, hút nguồn vốn. Do đó, để đảm bảo nguồn vốn cho mùa vụ cuối năm buộc ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất, hạn chế tình trạng khách hàng rút vốn sang đầu tư các kênh khác.

“Hiện, các ngân hàng tăng lãi suất để hút nguồn đáp ứng nguồn vốn cho vay cuối năm theo đúng chu kỳ mùa vụ. Sau khi tăng lãi suất, huy động tháng 10 của chúng tôi đã tăng 6% so với tháng 9”, ông Thông cho hay.

Bảo đảm nhu cầu vốn cuối năm

Theo các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng 10 phản ánh nhu cầu vốn trung và dài hạn đang tăng, đặc biệt, chu kỳ giải ngân tín dụng mùa cao điểm cuối năm và sức mua phục hồi.

Những tháng cuối năm, doanh nghiệp tập trung tăng cường sản xuất, kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng nên nhu cầu tín dụng cũng sẽ tăng theo. Anh Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Begen ở xã Nghĩa Lộc cho biết, doanh nghiệp chúng tôi chuyên sản xuất bít tất thời trang và đồ thể thao xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới như Mỹ, Italy, Hồng Kông, Trung Quốc... Hiện, thiết bị dây chuyền dệt tất, máy định hình, công suất sản xuất 4.000 đôi/ngày, tạo việc làm cho hơn 40 lao động địa phương. Hiện nay, đơn hàng chúng tôi đã ký đến năm 2030 nhưng với quy mô nhà xưởng như hiện nay không đủ để trả đơn hàng cho khách. Do đó, nhu cầu tiếp tục được vay vốn ngân hàng để mở rộng nhà xưởng, đầu tư dây chuyền sản xuất đáp ứng đơn hàng đã ký kết.

“Hiện doanh nghiệp đang vay vốn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An, với lãi suất đảm bảo sản xuất có sinh lời. Chúng tôi có nhu cầu được vay thêm nguồn vốn, đáp ứng đơn hàng cuối năm”, anh Bình chia sẻ.

Cuối năm, nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh tăng cao. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tất xuất khẩu của Công ty TNHH Begen ở xã Nghĩa Lộc. Ảnh: TH

Lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại khi nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng tăng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Nếu lãi suất huy động duy trì quanh mức 6-6,3%/năm, nguồn vốn huy động sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, nhất là khi các kênh đầu tư khác khó khăn hơn, đang có những biến động giảm.

Đến thời điểm 31/10/2025, nguồn vốn huy động (không tính NHPT) trên địa bàn các tỉnh chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 quản lý (gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị) ước đạt 575.143 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 80.777 tỷ đồng, bằng 16,3%; so với cùng kỳ tăng 95.656 tỷ đồng, bằng 20%. Trong đó, Nghệ An tăng 16% so với đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8, đến ngày 30/9, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn (không tính Ngân hàng Phát triển) đạt 636.638 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 61.668 tỷ đồng, bằng 10,7%; trong đó, Hà Tĩnh tăng 12.640 tỷ đồng, bằng 11,6%, Nghệ An tăng 35.094 tỷ đồng, bằng 11,04%, Quảng Trị tăng 13.934, bằng 9,4%. Dư nợ trên địa bàn Nghệ An chiếm 55,4% dư nợ Khu vực 8.

Đến ngày 31/10, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 645.539 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 70.568 tỷ đồng, bằng 12,3%; trong đó, Nghệ An tăng 12,7% so với đầu năm.

Để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, bà Nguyễn Thị Thu Thu - quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 cho biết: Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tín dụng an toàn, hiệu quả, lành mạnh, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.