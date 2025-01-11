Thứ Bảy, 1/11/2025
Ngân hàng dự báo giá vàng đạt đỉnh vào năm 2026, giảm vào năm 2027

Quốc Duẩn 01/11/2025 10:21

World Bank dự báo giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026 nhưng đà tăng sẽ chững lại vào 2027 khi áp lực đầu tư giảm dần.

Theo báo cáo mới nhất của World Bank, giá vàng tiếp tục tăng trong năm 2026, song nhà đầu tư cần điều chỉnh kỳ vọng. Tổ chức này dự đoán giá vàng trung bình năm 2026 đạt 3.575 USD/ounce, tăng khoảng 5% so với năm 2025. Đây được xem là giai đoạn giá vàng duy trì đà tăng ổn định trước khi bước vào chu kỳ hạ nhiệt.

Theo World Bank, chu kỳ tăng giá mạnh của vàng có thể kết thúc vào năm 2027 khi lực cầu đầu tư suy yếu. Dự báo giá vàng trung bình năm 2027 sẽ chỉ còn 3.375 USD/ounce, giảm hơn 5% so với năm 2026.

World Bank cho rằng đà tăng thời gian qua chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn trú ẩn an toàn, căng thẳng địa chính trị, và chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ. Tuy nhiên, khi những yếu tố này hạ nhiệt, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ chững lại.

Theo World Bank, điểm khác biệt giữa giai đoạn hiện nay và đợt tăng giá vàng lịch sử năm 1979 - 1980 là áp lực lạm phát và biến động năng lượng hiện thấp hơn, trong khi mua vào từ ngân hàng trung ương lại đạt tốc độ kỷ lục.

Ngay cả khi giá vàng giảm vào năm 2027, World Bank dự đoán mặt bằng giá vẫn duy trì cao, ở mức hơn 180% so với trung bình giai đoạn 2015 - 2019. Tổ chức này cho rằng đà tăng mạnh trong năm 2025 và 2026 sẽ giúp thiết lập mức sàn mới cho giá vàng thế giới trong dài hạn.

Tuy nhiên, World Bank cũng lưu ý rằng những yếu tố như căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại hoặc biến động tài chính bất ngờ có thể khiến giá vàng vượt xa dự báo.

Ngược lại, nếu rủi ro toàn cầu giảm và các ngân hàng trung ương quay lại chính sách thắt chặt, World Bank cho rằng giá vàng có thể chịu áp lực giảm mạnh trong giai đoạn 2027 - 2028.

