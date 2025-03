Ngân hàng giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, kích cầu tín dụng

“

Đến hết tháng 2/2025, nguồn vốn huy động tại địa bàn Nghệ An ước đạt 279.744 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 9.981 tỷ đồng, bằng 3,7%. Đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ. Nếu như quý 1/2024, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An chỉ tăng 0,9% so với đầu năm thì đến cuối tháng 2/2025, tổng dư nợ ước đạt 333.841 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2,65%.