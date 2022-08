Ngân hàng ở Australia từ chối cho vay mua xe dùng xăng dầu

(Baonghean.vn) - Để giám sát tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 20/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 6362/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng phần mềm quản lý, giám sát tiến độ dự án đầu tư.

(Baonghean.vn) - Vừa qua, 400 người dân nghèo ở huyện Đồng Văn (Tân Kỳ) đã được khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình thiện nguyện do Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện được Bệnh viện tổ chức hàng năm.

(Baonghean.vn) - Sau thời gian theo dõi, vào 21h30 ngày 22/8, Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Thị Lý liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Theo đó thu giữ hàng chục bao tải đựng hơn 845 kg pháo hoa nổ.

Không chỉ thừa hưởng nhan sắc của "nữ hoàng ảnh lịch", 2 cô con gái của Diễm My 6X còn có thành tích học tập nổi trội ở Mỹ, thông thạo 4 thứ tiếng.

Một quan chức Mỹ cho biết, ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), Mỹ sẽ công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây 6 tháng trước.

(Baonghean.vn) - Không còn là cuộc chơi của các doanh nghiệp địa phương, bất động sản Nghệ An hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi thị trường có sự xuất hiện của những ông lớn địa ốc. Bất động sản nghỉ dưỡng tại Nghệ An được ví như “viên ngọc thô” chờ được mài giũa.

Công an thu giữ 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn, 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả...