Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH ủng hộ 3 tỷ đồng cho Tết Vì người nghèo tỉnh Nghệ An

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, liên tục nhiều năm qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á, nhà tư vấn đầu tư của các thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK, Tập đoàn TH, Công ty Mía đường Nghệ An NASU đã thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là đồng hành và triển khai chương trình Tết Vì người nghèo, nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết vui vẻ và ấm cúng. Mỗi năm, chương trình đã trao từ 3.000 - 5.000 suất quà, với tổng kinh phí từ 2 - 3 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU đã ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng. Ảnh: Q.A

Năm nay, tuy là một năm vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhưng thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU vẫn tài trợ 3 tỷ đồng (tương đương hơn 5000 suất quà) cho các gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số tiền ủng hộ này không giảm so với năm 2020.

Đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân, năm 2022, doanh nghiệp cũng đã ủng hộ hơn 102 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Võ Đức Việt, đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU - Quỹ Vì tầm vóc Việt, thì doanh nghiệp xác định đây là hoạt động thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng, hỗ trợ một phần cho người nghèo đón Tết ấm áp hơn, cũng là mục tiêu nhằm phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện các bệnh viện: Đại học Y Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai tiếp nhận món quà 34 máy thở chức năng cao từ bà Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH, vào sáng 1/9/2021 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế

“Các hoạt động xã hội cụ thể, thiết thực được làm một cách bài bản, kiên trì phần nào thể hiện chiến lược kinh doanh chúng tôi, là không tối đa hóa lợi nhuận mà tối đa hóa các lợi ích, vì sự phát triển bền vững và vì cộng đồng. Đồng thời, cũng thể hiện tâm nguyện của bà Thái Hương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch sáng lập Quỹ Vì tầm vóc Việt, với mong ước làm những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ luôn duy trì và đồng hành cùng các hoạt động này, không chỉ trong năm nay mà cả ở các năm tiếp theo”, ông Võ Đức Việt chia sẻ.