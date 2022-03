Ngăn ngừa cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ

Xử lý nghiêm vi phạm



Tại phiên họp quý 1 diễn ra vào ngày vào ngày 21/3/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - nguyên Phó Bí thư Chi bộ Hành chính - Tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán CDC Nghệ An và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Định - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC Nghệ An theo thẩm quyền vì vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt - Á.

Trước đó, tại phiên họp quý IV/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Chu Thị Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do phạm tội giả mạo trong công tác, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 3 năm tù. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Lương Thanh Hải - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu giai đoạn I, đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 03 năm tù cho hưởng án treo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Hà Văn Nhuận - đảng viên Chi bộ Công an xã, Đảng bộ xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn do trong thời gian giữ chức vụ Công an viên xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu đã vi phạm pháp luật trong việc cung cấp bí mật Nhà nước cho công dân.

Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 đảng viên tại Đảng bộ Ban Dân tộc (Nguyễn Tâm Long, Kim Văn Bốn, Chu Thị Thúy Khanh) đã vi phạm pháp luật trong việc thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu giai đoạn I (2016 - 2020).

Phiên tòa xét xử và tuyên án nhóm cán bộ có sai phạm liên quan đến Đề án phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu. Ảnh tư liệu: Trần Vũ

Mới đây nhất, ngày 24/3/2022, 3 cán bộ công tác tại Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Nghệ An và Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An là Nguyễn Trọng Bình, Phan Đình Hiền và Lưu Thị Thanh Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cùng với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.