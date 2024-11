Pháp luật Ngang nhiên lập bãi tập kết dưới đường điện 500kV Mặc dù đất nằm dưới hành lang lưới điện 500kV, nhưng một gia đình ở xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn), vẫn ngang nhiên xây dựng bãi tập kết xe tải.

Hoạt động của bãi tập kết xe tải ngay dưới đường điện 500kV. Video: Tiến Đông

Phóng viên Báo Nghệ An nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc, tại xóm Trung Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn có 1 thửa đất nằm dưới hành lang đường dây 500kV, mặc dù thuộc UBND xã quản lý nhưng đã được xây dựng thành bãi tập kết xe tải. Bãi đất này nằm gần với tuyến đường Quốc lộ 36, đoạn qua xã Nghĩa Trung.

Khu đất nằm dưới đường điện 500kV. Ảnh: Tiến Đông

Có mặt tại khu vực này, chúng tôi nhận thấy, dưới hành lang lưới điện 500kV, là một bãi đất rộng lớn có tường rào kiên cố bao quanh. Khu vực này thường xuyên có nhiều xe tải ra vào, nhất là các loại xe tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo.

Một chiếc xe đầu kéo ra khỏi bãi tập kết. Ảnh: Tiến Đông

Thậm chí, theo như người dân phản ánh, người ta còn xây dựng một trạm bơm dầu "dã chiến" để bơm dầu cho xe tải khi về tập kết tại đây. Hàng ngày lượng xe tải ra vào rất đông, nhất là vào buổi đêm khiến cho con đường bê tông của xóm bị hư hỏng.

Xe bồn vào cấp dầu cho cây xăng, dầu "dã chiến" trong bãi này. Ảnh: Tiến Đông

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất này trước đây là đất ở và đất vườn của một số hộ dân (là anh em trong một gia đình). Sau khi đường dây 500kV mạch 1 được tiến hành xây dựng vào năm 1992, do nằm dưới đường dây nên khu đất này đã được thu hồi, giải phóng mặt bằng và được giao cho địa phương quản lý.

Tra cứu sơ đồ thửa đất cho thấy, thửa đất này có diện tích 5.996,4m2, hiện là đất nông nghiệp, phần lớn là đất trồng cây lâu năm khác và có một phần đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Sơ đồ thửa đất thể hiện là đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Ảnh: Tiến Đông

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về sự xuất hiện bãi tập kết xe tải này dưới đường điện 500kV, ông Nguyễn Long An - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết: Tại địa phương sau khi xây dựng đường dây 500kV mạch 1 vào năm 1992, có một số hộ gia đình sau khi được giải phóng mặt bằng đã chuyển đi nơi khác sinh sống, có một số hộ xin ở lại nhưng làm nhà xê dịch tránh đường dây điện. Các hộ đã di chuyển nhưng vẫn tiến hành canh tác trên đất cũ.

Một xe bồn đang tiến hành cấp dầu. Ảnh cắt từ video.

Ông An cũng thông tin, khu đất nói trên hiện do ông Nguyễn Hữu Thắng (người nhà của chủ đất cũ), đang sử dụng. "Xã cũng nhận được thông tin ông Thắng đã cho một đơn vị khác làm bãi tập kết xe tải, mặc dù trước đó xin làm trại chăn nuôi gà, lợn. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể" - ông An nói.

Khoản 3, Điều 51, Luật Điện lực năm 2024, quy định về Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không nêu rõ: Không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp từ 500kV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó.

Có thể thấy rằng, việc lập bãi tập kết xe tải dưới đường dây điện 500kV không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, cụ thể là vi phạm Nghị định 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/2/2014, quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực, đồng thời làm ảnh hưởng đến hoạt động truyền tải điện của quốc gia và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an toàn điện, tính mạng người dân.