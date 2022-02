Ngành BHXH tích cực chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm

Đến hết năm 2021 đã có gần 25 triệu người cài đặt, sử dụng để quản lý, kiểm soát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách, thực hiện các dịch vụ công; hơn 500 nghìn lượt sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để đi KCB trên toàn quốc… Tại Nghệ An, ứng dụng này cũng đã phát huy hiệu quả và ngày càng được sử dụng rộng rãi.



Nhiều tiện ích

Chị Nguyễn Thị Vinh (phường Vinh Tân, TP Vinh) cho biết, cơ quan đóng tại Hà Nội và theo hướng dẫn của cơ quan, để được đảm bảo các quyền lợi và sử dụng các tiện ích của BHXH chị đã cài đặt ứng dụng VssID.

Chỉ một vài thao tác đơn giản, những lo lắng của chị đã được giải tỏa. Hết thời gian nằm viện, chị cũng đã sử dụng ứng dụng này để tra cứu quá trình điều trị và số tiền mà chị đã được quỹ BHYT chi trả. “Ứng dụng thật tiện lợi. Mọi thông tin tôi cần tra cứu đều rất rõ ràng, minh bạch và nhanh chóng. Giờ chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng VssID trong điện thoại là mọi quyền lợi về BHXH, BHYT của tôi được đảm bảo” - chị Vinh vui vẻ nói.

BHXH tỉnh hướng dẫn người dân cài ứng dụng VssID. Ảnh: M.H

Là nhân viên đang làm ở bộ phận tiếp nhận bệnh nhân BHYT ở Bệnh viện Đa khoa 115, chị Trần Thị Hương thông tin thêm, có nhiều lý do khiến bệnh nhân bị mất thẻ hoặc quên thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh. Nhiều trường hợp vì lý do này mà bệnh nhân chuyển sang khám tự nguyện khiến chi phí tốn hơn rất nhiều lần. Trong quá trình làm thủ tục cho người bệnh, chúng tôi đều hỏi lý do và tư vấn cho người dân chuyển sang sử dụng hình ảnh thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID và người dân rất hài lòng vì dễ sử dụng và tiện lợi.